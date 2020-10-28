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28.10.2020 09:20

Премия за работу

"Трудовые отряды СУЭК" признаны лучшим проектом в области устойчивого развития
Текст: Александр Форин (Забайкальский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 244(8298)
Социальная деятельность СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) вновь высоко отмечена профессиональным сообществом. Акционерное общество стало лауреатом престижной премии "Управление изменениями. Визионеры" за лучшие стратегии в области устойчивого развития в экономике, экологии, обществе.
22 октября в Москве вручили награды победителям престижной премии "Управление изменениями. Визионеры", среди которых была компания СУЭК. Фото: Из архива фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" 22 октября в Москве вручили награды победителям престижной премии "Управление изменениями. Визионеры", среди которых была компания СУЭК. Фото: Из архива фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ"
22 октября в Москве вручили награды победителям престижной премии "Управление изменениями. Визионеры", среди которых была компания СУЭК. Фото: Из архива фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ"

Знаменитый на всю страну проект "Трудовые отряды СУЭК" по организации временной занятости подростков победил в номинации "Общество. Бизнес".

Проект стартовал в 2005 году в Красноярском крае. Сегодня во всех регионах, где работают предприятия компании, в него вовлечены более 17 тысяч молодых людей от Мурманска до Владивостока. На счету трудотрядовцев сотни добрых дел. Проект, организованный Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ", многократно признавался лучшим.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Забайкалье трудовые отряды приступили к работе только в последний месяц лета. В шахтерском поселке Дровяная Улетовского района шефство над 20 школьниками взяли сотрудники ООО "Разрез Восточный", а работники АО "Разрез Харанорский" - над 40 ребятами из поселка Шерловая Гора Борзинского района.

- Мы рады быть частью крупного социального проекта, который реализует Фонд "СУЭК-­РЕГИОНАМ" на основе государственно-частного партнерства, - рассказала Наталья Чернолихова, специалист по социальной работе АО "Разрез Харанорский". - Трудовые отряды объединяют ребят, учат патриотизму и работе в команде. Юные забайкальцы начинают ценить свой и чужой труд. Сотрудники предприятий помогают им во всем.

Многие мечтают попасть в трудовые отряды хотя бы на одну смену. Приоритет отдается подросткам из малообеспеченных и многодетных шахтерских семей. Ребята, оформленные на работу через центры занятости, внесли посильный вклад в семейный бюджет - зарплата составляет 21 тысячу рублей в месяц. Кроме того, лучшие бойцы по итогам сезона получили ценные призы и подарки.

Трудотрядовцы по традиции занимались благоустройством и озеленением родных поселков, наводили чистоту на улицах и в общественных местах. Ремонтировали детские площадки во дворах, участвовали в подготовке школ к новому учебному году. Еще одно важное направление работы - адресная помощь ветеранам и пожилым людям, участие во Всероссийской акции #МыВместе.

- Наш шахтерский поселок небольшой, здесь практически все друг друга знают, - рассказывает Наталья Чернолихова. - Люди, нуждавшиеся в поддержке и участии, не остались без внимания волонтеров.

Трудотрядовцы не понаслышке знакомы с шахтерскими специальностями. АО "Разрез Харанорский" пригласил ребят на экскурсию. Школьникам из Шерловой Горы показали технику, на которой работают горняки, познакомили с процессом угледобычи. Были интересные встречи с ветеранами и передовиками производства. Шахтеры готовят себе смену.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электро­энергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. В акционерном обществе трудятся более 70 тысяч человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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