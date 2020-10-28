У гаражей в Благовещенске нашли три гранаты

Три ручные гранаты РГД-5 были обнаружены в гаражном массиве на улице Театральной в Благовещенске. О находке сообщили в Росгвардию.

"Незамедлительно на место выехали сотрудники вневедомственной охраны Благовещенского филиала Росгвардии, которые совместно с сотрудниками полиции оцепили прилегающую территорию", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозрительный предмет осмотрели кинолог со служебной собакой и сотрудники группы разминирования ОМОН. Убедившись, что перед ними действительно боеприпасы, специалисты вывезли снаряды в безопасное место и там уничтожили.

В областном управлении Росгвардии напоминают, что граждане обязательно должны сообщать правоохранителям о подобных находках. Подозрительные вещи ни в коем случае нельзя самостоятельно брать в руки или переносить с помощью посторонних предметов. Это опасно для жизни.