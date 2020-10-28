В Забайкалье уменьшился объем нелегально добытой древесины

За девять месяцев этого года в правоохранительные органы Забайкальского края был направлен 641 материал по недобросовестному лесопользованию.

Об этом 28 октября заявил губернатор региона Александр Осипов на расширенном заседании коллегий прокуратур Забайкальского края и Республики Бурятия о противодействии незаконному обороту древесины.

- Из направленных материалов возбудили 434 уголовных дела, за аналогичный период прошлого года было заведено 368 дел. К уголовной ответственности привлечены 193 человека, - подчеркнул он.

"Срока давности" для находок нет - часто выявляют места, где незаконную заготовку древесины осуществляли задолго до ее обнаружения в ходе рейдовых мероприятий.

По административным делам на нарушителей наложено 2,6 миллиона рублей штрафов.

Как подчеркнули на заседании, в основном нарушения касаются сферы договорных отношений в связи с отменой ч. 4 ст. 8.25 КоАП "Использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений".

Между тем в этом году в Забайкальском крае удалось повысить выявляемость незаконных рубок леса. Значительно снизился объем нелегально заготовленной древесины и вред, причиненный лесному фонду.

Как отметил Александр Осипов, помогла практика кратного увеличения рейдовых мероприятий - это позволило обнаруживать лесонарушения на ранних стадиях.

- За девять месяцев этого года выявлено на 23 процента больше случаев незаконной рубки, чем за аналогичный период 2019-го. Это позволило на 30 процентов сократить объемы нелегально добытого леса, на 44 процента - снизить ущерб в деньгах, - сказал губернатор.

Но, по его словам, усилить работу в этом направлении не позволяет нехватка лесных инспекторов: по штату предусмотрено 563 человека, и этого недостаточно, по факту же работают 417. Текучка обусловлена низкой заработной платой. Александр Осипов предложил восстановить количество лесных инспекторов до эффективного уровня - 950 человек, с установлением средней зарплаты по субъекту.