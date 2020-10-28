В ЕАО продлили ограничения из-за COVID-19

В Еврейской автономной области продлили действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал и.о первого зампреда правительства региона Дмитрий Братыненко.

Так, режим самоизоляции для пожилых людей продлен до 9 ноября. Кроме того, действует запрет на личные приемы людей в правительстве области. На территории региона продолжает действовать масочный режим, запрещено проведение любых массовых мероприятий.

В общей сложности в ЕАО зафиксировано 1835 случаев COVID-19, 912 человек выздоровели, 27 скончались.