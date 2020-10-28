В Хабаровском крае заработала горячая линия по коронавирусу

С 28 октября в Хабаровском крае заработала телефонная горячая линия по теме коронавируса. Теперь жители смогут проконсультироваться и узнать, как и что делать при первых признаках ОРВИ и COVID-19.

"Поступает много жалоб на работу системы здравоохранения. Перегружены поликлиники, иногда часами нельзя дозвониться в больницу. Врачи, медсестры, бригады скорой помощи трудятся в круглосуточном режиме. Для того, чтобы люди смогли получить оперативную информацию или совет, мы и разворачиваем дополнительный канал связи, - рассказал и.о. заместителя председателя правительства региона Евгений Никонов.

На линии можно узнать адреса медучреждений, где оказывают помощь заболевшим. Кроме того, операторы могу соединить с врачами и преподавателями ДВГМУ, которые дадут советы по лечению.

Позвонить можно в любое время по телефону 8(4212) 39-61-79. Сейчас решается вопрос о переводе телефонной линии на единый номер 113.