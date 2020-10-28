В Магадане не нашлось желающих занять пост мэра

Конкурс на должность мэра Магадана признали несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов. Были установлены новые сроки подачи заявлений - со 2 ноября по 11 декабря.

Сообщение о начале приема документов на конкурс появилось на официальном сайте городской администрации 8 октября. Заявиться можно было до 20 октября. Однако, как рассказал ТАСС председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин, несмотря на то, что некоторые граждане устно изъявляли желание занять пост градоначальника, документы никто из них так и не предоставил.

Отмечается, что будущий мэр Магадана должен иметь высшее образование, опыт работы в регионе не меньше 15 лет и не быть судимым.

- К 14 декабря планируем подвести итоги и побеседовать с кандидатами. А 16 декабря состоится внеочередное заседание Думы, на котором будет избран глава города, - заявил председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов.

Лично познакомиться с кандидатами на пост мэра планирует губернатор Колымы Сергей Носов. Он считает это необходимым, потому что в будущем им предстоит много работать вместе, определяя этапы развития Магадана.

Пока главой города остается Юрий Гришан, занимающий эту должность с 13 ноября 2015 года.