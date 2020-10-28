Река в Приморье окрасилась в ярко-зеленый цвет

В среду жители Артема сообщили о том, что река Грязная, протекающая по территории городского округа, окрасилась в неестественный ярко-зеленый цвет, сообщает официальный сайт администрации муниципалитета.

На место для проверки информации отправились специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования АГО, которые подтвердили данную информацию. Они также определили вещество и источник загрязнения реки.

По предварительной информации, это сделала теплоснабжающая организация, ремонтировавшая теплотрассу по улице Авиационная в поселке Кневичи. В воду попала органическая краска, которая используются для окраски теплоносителя, она не несет опасности для жизни и здоровья человека.

"Тем не менее, факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы", - подчеркивается в сообщении.