Удоканское медное месторождение открыли советские геологи более 70 лет назад. Долгое время у страны не доходили руки до этой забайкальской сокровищницы. Сегодня здесь в условиях вечной мерзлоты строят технологичное металлургическое производство.

Корпуса приготовления реагентов и измельчения руды уже под крышей. Фото: Пресс-служба Байкальской горной компании

Рудное тело в вечной мерзлоте

Свои сокровища природа беречь умеет, и большая часть ее богатств спрятана далеко от центров цивилизации.

Удоканское месторождение в своих кладовых хранит пятую часть запасов меди России, поэтому проект - серьезная заявка на успех в масштабах мирового рынка. На планете крупнее Удокана только медные залежи в Конго и на Аляске.

Каларский район Забайкалья. Горы, тайга. Девять месяцев холода, а зимой столбик термометра опускается до отметки минус 64 градуса.

Сотни километров сурового безмолвия. Сюда можно долететь из Читы на самолете или добраться на тихоходном поезде по стальной "ниточке" БАМа.

В августе этого года Байкальская горная компания приступила к долгожданному "вскрытию" уникального месторождения меди.

Изначально планировалось горно-капитальные работы начать в январе 2021-го, но специалисты сделали это на полгода раньше из-за сложных климатических и географических условий.

В здешней мерзлоте прячется особое рудное тело.

- На месторождении представлены три типа руд - окисленные, сульфидные, смешанные. Уникальность нашей задачи состояла в том, чтобы новая комплексная технология позволила перерабатывать руды Удокана с максимальным экономическим эффектом, - говорит председатель совета директоров ООО "Байкальская горная компания" (БГК) Валерий Казикаев.

Технологический комплекс предприятия состоит из двух основных процессов: рудоподготовки с обогащением и гидрометаллургии - извлечения ценного металла с помощью водных раст­воров. Подавляющее большинство российских предприятий дальше пирометаллургии (плавки руды) не идет. В мире же электроэкстракция (основной процесс гидрометаллургии) занимает около 20 процентов производства рафинированной меди.

В январе 2022 года на Удокане начнется долгожданная промышленная добыча, а пока специалисты готовят карьер: создают подъездные дороги, траншеи, уступы, площадки для складирования. До ввода карьера в эксплуатацию попутно добудут более миллиона тонн руды.

Строительный бум не за горами

- В советское время не хватило решительности и технологий, чтобы приступить к разработке такого крупного месторождения. Долгие годы оно оставалось на бумаге - в десятках и сотнях директив, - отметил Валерий Казикаев.

Технологии, так необходимые для того, чтобы извлечь из "медной горы" ценный металл, появились лишь несколько лет назад.

К будущим корпусам горно-обогатительной фабрики протянули ЛЭП и построили подстанцию. Возвели мост через коварную реку Нирунгнакан и сейчас завершают отсыпку подъездной автодороги. Корпуса приготовления реагентов и измельчения руды - уже под крышей. До конца года внешний контур будет закрыт на всех объектах обогатительной фабрики. На будущие металлургические площадки завозят технологическое оборудование из стран ЕС и Китая.

Строительство комбината мощностью до 12 миллионов тонн руды в год, без сомнения, вдохнет жизнь в регион

Строительство комбината мощностью до 12 миллионов тонн руды в год, без сомнения, вдохнет жизнь в район. После сдачи объекта здесь получат постоянную работу более двух тысяч человек. Их нужно будет вкусно кормить, лечить, учить и развлекать.

Квалифицированным специалистам требуется хорошее жилье. Следовательно, строительный бум в этих местах, можно сказать, обеспечен. В общей сложности "вспомогательные" отрасли потребуют привлечения порядка десяти тысяч специалистов.

Новый облик севера

"Московский центр урбанистики" по заказу БГК разработал концепцию развития поселка Новая Чара, где находится база компании. В документе представлена будущая инфраструктура. Медицинский комплекс с детской и взрослой поликлиниками, стационаром и вспомогательными помещениями. Спортивный центр площадью семь тысяч квадратных метров с тренажерами, залами единоборств, бассейном, раздевалками и тренерскими комнатами. Комьюнити-центр для культурных мероприятий, занятий кружков и студий, кинопоказов. Проектом предусмотрен и стадион с искусственным газоном, беговыми дорожками, воркаут-площадкой и другой инфраструктурой.

- Концепция не ограничивается только крупными объектами. Планируется благоустроить весь поселок: улицы, площадки, парки, скверы, наладить наружное освещение, - поясняет заместитель директора компании БГК по устойчивому развитию и корпоративным вопросам Юлия Шабала. - Главное, что идеи новой жизни для Чары предлагают сами жители на встречах с проектной группой.

Благодаря удоканской меди в поселке Чара вскоре начнут строительство современного аэровокзала, рассчитанного на обслуживание 50 пассажиров в час, работающего в круглосуточном режиме. Будут реконструированы взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перрон.

Именно так осваиваются территории, строятся города, налаживается жизнь. Так достигаются новые победы.

Прямая речь

Александр Осипов, губернатор Забайкальского края:

- Благодаря реализации этого проекта мы должны принципиально изменить условия жизни на территории отдаленного Каларского района. Уже сейчас правительство России в рамках госпрограммы развития Дальнего Востока выделило свыше 300 миллионов рублей на социальную сферу этой территории. В первую очередь средства направлены на ремонт и оснащение школы, детского сада, установку спортивных объектов, создание новых парка и сквера, перезапуск историко-краеведческого музея и целый ряд других социальных объектов.