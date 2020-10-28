Василий Орлов: Мобильные медкомплексы окажут помощь жителям малых сел

Техника приобретена благодаря реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Выступая в марте 2020-го на заседании коллегии министерства здравоохранения области, губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что в этом году акцент в развитии медицинской сферы региона делается на оказании мобильной помощи и сослался на уже имеющийся опыт:

- Мобильный онкопатруль, который работал в прошлом году, действовал, на наш взгляд, эффективно: благодаря ему осмотрели 5500 человек. В 2019-м в выездной работе использовалось семь передвижных врачебных амбулаторий, девять мобильных флюорографов и один ФАП на колесах.

На 2020 год была запланирована покупка 16 специализированных автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием: пяти передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, пяти диагностических кабинетов, трех мобильных флюорографов-маммографов и трех мобильных стоматологий.

- Одна из задач национального проекта "Здравоохранение" - оказание медицинской помощи в труднодоступных и малонаселенных местах. Предназначение таких мобильных комплексов - вести медицинское сопровождение населения в селах с численностью меньше 100 человек, - объяснил губернатор.

Контракты на поставку техники заключены в апреле-мае текущего года. В середине сентября в Приамурье прибыли пять мобильных ФАПов.

- Специализированные машины на шасси автомобиля "ПАЗ" по цене 11,1 миллиона каждый отправились к месту приписки - в Михайловский, Завитинский, Ромненский, Октябрьский и Ивановский районы. С помощью такой техники наши медработники будут вести выездную работу в небольших селах с малой численностью населения, где строить амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты нецелесообразно. Благодаря этому жители самых отдаленных деревень и поселков смогут получать своевременную помощь, - сообщила заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

В каждом передвижном ФАПе предусмотрены места ожидания, тепловые завесы над входной дверью, бактериальные облучатели, рабочие места для персонала, кушетки, мойки, кислородные системы и другое оборудование, необходимое в работе фельдшерско-акушерского пункта.

- В нашей новенькой "передвижке" все очень нужно и очень компактно! Внутри даже теплый пол по всему периметру! Теперь у нас появится возможность целыми медицинскими бригадами объезжать малые села, проводить в формате выездной работы не только приемы, но и медосмотры, диспансеризацию, вакцинацию населения, - радовалась главный врач Михайловской больницы Ольга Альперинова.

Три передвижные стоматологии обошлись в 46,4 миллиона рублей. Они прикреплены к Мазановской, Константиновской и Шимановской больницам и в третьей декаде сентября отправлены в Новокиевский Увал, Константиновку и Шимановск.

Внутри каждой стоматологии на колесах - несколько отсеков: генераторный, который осуществляет подачу энергии для функционирования всех систем, отсек водоснабжения, санитарный отсек с биотуалетом, умывальником, конвекционнным обогревателем, отсек стерилизации и отсек медицинского приема.

- Как только поставим мобильную стоматологию на учет и оформим страховку, начнем выездную работу по территории района. Для этого составляются графики. Население будем информировать заблаговременно, чтобы люди знали о прибытии стоматологического комплекса и приходили на прием. Объезд начнем с дальних сел, первые в списке - Аносово, Нововоскресеновка, Ушаково, - рассказал руководитель Шимановской больницы Олег Тимшин.

Диагностические комплексы, поступившие в октябре, оснащены аппаратом ультразвуковой диагностики, лабораторным оборудованием, кабинетом для акушерско-гинекологический помощи, имеется набор для работы врача-офтальмолога и врача-отоларинголога.

- В машинах стоят компактные анализаторы, которые позволят проводить биохимическое исследование, клинический анализ крови, экспресс-анализ мочи - тот минимум, который можно пройти в ФАПе. Вместе с комплексом в населенный пункт может выехать врачебная бригада и не только предоставить консультативную помощь, но и провести обследование, чтобы поставить диагноз, вовремя назначить или откорректировать ранее предложенное лечение и оказать помощь на месте. Важно, что пациентам не придется ездить в районный центр из отдаленных населенных пунктов. Стараемся максимально приблизить медицинскую помощь к жителям всей области, - отметила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Каждый из диагностических комплексов стоит 17 миллионов рублей.

- Такое оборудование мы получаем впервые. Машина очень хорошая, оснащение замечательное. Для нас такие комплексы особенно актуальны, потому что расстояния между населенными пунктами большие, не каждый сможет приехать в больницу, а мы теперь "привезем" диагностику на место. У нас 11 сел и поселков, протяженность района - 250 километров, самый отдаленный ФАП находится на расстоянии 180 километров от районного центра. У нас есть приграничные села без доступа к сотовой связи, поэтому приезд автомобиля с таким оборудованием будет событием для них. Комплексы очень уютные, внутри все функционально. Техника просто замечательная! - рассказала главный врач Магдагачинской больницы Татьяна Рыжова.

- Подобного оборудования мы не видели, - согласна с коллегой главный врач Архаринской больницы Елена Тараканова. - Мы уже шутим - нам бы в поликлинику такое. Наш район не самый маленький, его протяженность более 100 километров, а дороги оставляют желать лучшего. Но автомобиль на мощных колесах пройдет везде. Теперь мы сможем обслужить отдаленные поселения. Думаю, жители будут очень довольны. У нас много сел, где нет фельдшеров, а в мобильном комплексе можно будет сразу все сделать - и кардиограмму, и различные анализы. Это очень удобно. И врачи тоже будут с удовольствием работать на таком оборудовании.

Сейчас составляются графики работы передвижных диагностических комплексов, согласовываются с главами поселений. Вскоре они будут размещены в селах для информирования жителей.

До конца года в Амурскую область поступят три передвижные флюоро-маммографические станции, по 21,8 миллиона каждая. Их прикрепят к больницам Бурейского, Сковородинского и Свободненского районов. Эти мобильные кабинеты будут способствовать более раннему выявлению у амурчан туберкулеза легких, онкологических и других заболеваний органов грудной клетки.

- Всего на приобретение 16 передвижных комплексов потрачено 254,3 миллиона рублей, из которых 140,3 миллиона - средства областного бюджета, 114 миллиона - федерального, - отметил губернатор Василий Орлов.