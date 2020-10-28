26% россиян боятся стать "безработными поневоле"

Больше четверти населения России (26%) боится потерять работу из-за цифровизации - таковы результаты всероссийского мониторинга, проведенного аналитическим центром НАФИ.

В опросе приняли участие жители 85 российских регионов. Наибольшие опасения лишиться рабочего места были выявлены у жителей Самарской, Курской, Тульской областей, а также Ненецкого автономного округа и г. Москвы. До 40% жителей этих регионов готовы развивать свою цифровую грамотность и осваивать новые навыки.

Меньше всего о возможной потере работы из-за усиления цифровизации беспокоятся в Тверской области и Еврейской автономной области, Хабаровском Крае, Республиках Тува и Карелия. Здесь процент населения, нацеленного на цифровое образование, не превышает 13%.

При активной цифровизации формируется целая когорта "безработных поневоле", говорит Людмила Спиридонова, директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ. Исследования показывают, что люди с низкой цифровой грамотностью меньше всего мотивированы ее повышать, но это необходимо для встраивания в новую хозяйственную жизнь. Поэтому, по мнению Спиридоновой, необходимо вести просветительскую и образовательную работу с населением.

Более половины работающих россиян (53%) понимают, что знание информационных технологий необходимо для работы. В большинстве своем это квалифицированные работники с высшим образованием. А вот молодые россияне от 25 до 34 лет, руководители разных уровней, военные, служащие органов внутренних дел полагают, что увольнение из-за недостаточности цифровых навыков им не грозит.

По данным НАФИ, 27% россиян обладают высоким уровнем цифровой грамотности. Среди них подавляющее большинство трудоустроены (83%).