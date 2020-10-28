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28.10.2020 19:09
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода

Текст: Иван Егоров

Генпрокуратура РФ направила в США запрос о выдаче бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.

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Олега Кондрашова обвиняют на Родине в получении взятки в особо крупном размере. Так как бывший сити-менеджер скрылся от следствия, по поручению Генеральной прокуратуры в августе 2018 года его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, по имеющейся информации, 1 сентября Олег Кондрашов задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства.

По его словам, в связи с установлением местонахождения Кондрашова, Генеральная прокуратура России направила в американские компетентные органы необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Олег Кондрашова в Россию.

"В настоящее время Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействие с американскими компетентными органами по данному вопросу", - отметил представитель ГП.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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