Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода

Генпрокуратура РФ направила в США запрос о выдаче бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.

Олега Кондрашова обвиняют на Родине в получении взятки в особо крупном размере. Так как бывший сити-менеджер скрылся от следствия, по поручению Генеральной прокуратуры в августе 2018 года его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, по имеющейся информации, 1 сентября Олег Кондрашов задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства.

По его словам, в связи с установлением местонахождения Кондрашова, Генеральная прокуратура России направила в американские компетентные органы необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Олег Кондрашова в Россию.

"В настоящее время Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействие с американскими компетентными органами по данному вопросу", - отметил представитель ГП.