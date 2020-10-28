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28.10.2020 13:20
Рубрика: Власть

Юрий Шалабаев избран мэром Нижнего Новгорода

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Сегодня на заседании Городской думы Нижнего Новгорода депутаты избрали нового мэра города. Им стал Юрий Шалабаев: его кандидатуру тайным голосованием поддержали 25 депутатов из 31.

Прием документов на конкурс по выбору мэра города проходил с 30 сентября по 14 октября. До участия в нем в итоге были допущены три кандидата: депутаты Гордумы Герман Карачевский и Кирилл Лазорин, а также Юрий Шалабаев, исполнявший полномочия мэра Нижнего Новгорода с 6 мая 2020 года.

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В своем выступлении Юрий Шалабаев представил программу развития Нижнего Новгорода до 2025 года. Она предполагает, в частности, рост инвестиций с 72,6 миллиарда рублей, прогнозируемых в этом году, до 168,6 миллиарда, увеличение ввода жилья с 352,8 тысячи квадратных метров (по прогнозу на 2020 год) до 650 тысяч, а также снижение площади аварийных домов с 85,3 тысячи квадратных метров до 20 тысяч. Также в документе прописан рост средней заработной платы нижегородцев с 42,7 тысячи до 67,2 тысячи.

Юрий Шалабаев родился в 1980 году в Горьком, закончил ННГУ имени Лобачевского. В мае этого года он был назначен первым замглавы Нижнего Новгорода, до этого Юрий Шалабаев был заместителем министра финансов Нижегородской области.

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