Как в Альметьевске пандемия повлияла на уличное искусство

Огромные уличные нарды, полторы тысячи крокусов у стен больницы и самая большая в России "огненная скульптура" - все это новые арт-объекты Альметьевска. В городе нефтяников продолжается реализация масштабного проекта "Сказка о золотых яблоках". Однако пандемия внесла в него коррективы...

Живые нарды

Проект "Сказка о золотых яблоках" - это попытка рассказать об истории и культуре татарского народа языком современного искусства. Реализуется он в Альметьевске с 2017 года и рассчитан на пять лет. Уже за прошедшее время в городе появилось около 30 арт-объектов, в том числе граффити, муралы (картины на фасадах домов) и скульптуры, созданные художниками со всего мира.

Но этот сезон пришелся на пандемию. Довольно затруднительно стало приглашать в город творческих людей из других стран. А несколько российских художников, участвующих в проекте, по весне застряли в чужом для себя татарстанском городе из-за всеобщей самоизоляции.

Работы, запланированные на лето, пришлось переносить на глубокую осень. Да и концепция претерпела серьезные изменения. Кураторы "Сказок о золотых яблоках" из Санкт-Петербургского института развития и исследования стрит-арта вместо татарской мифологии решили обратиться к более злободневным темам.

- Все новые объекты связаны с текущим цивилизационным кризисом. Они рассказывают о его природе и переживании людей в 2020 году, - говорит сопродюсер проекта Полина Еж. - Мы решили вовлечь в творческий процесс как можно больше самих альметьевцев.

И в первую очередь организаторы задумали творчески обыграть социальную дистанцию. Как разместить людей на расстоянии полуметра друг от друга, чтобы это вызывало позитивные эмоции? В результате возникла идея - создать во дворе жилых домов огромный мурал - доску для игры в нарды. В виде шашек здесь выступают люди, а кубиком служит генератор случайных чисел из специального мобильного приложения. И главное, дистанция между игроками на поле - те самые полтора метра. Разобраться, как играть в такие огромные нарды, не так-то просто. Но местные жители утверждают, что по вечерам молодежь частенько собирается и устраивает турниры.

Солнечный факел

Одной из главных тем этого сезона стали цветы и растения. Несколько лет назад в рамках проекта преобразили котельную в центре города. Главное здание украсили муралом на тему "Теории происхождения нефти", а две цистерны расписали татарским орнаментом.

Однако арт-объект был огорожен бетонным забором с колючей проволокой. И чтобы полюбоваться им, требовался специальный пропуск. Теперь забор снесли, закрытая площадка превратилась в общественную. Тогда и встал вопрос, чем же заполнить депрессивное промышленное пространство. Решили создать здесь индустриальный сквер, обустроенный для занятий скейтбордингом и паркуром.

- Тему сочетания природных и промышленных объектов давно развивают в мире, - говорит Игорь Сафиуллин, инженер садово-паркого строительства. - В Германии есть парк Дуйсбург- Норд, где заброшенный горно-обогатительный комбинат сохранили и превратили в рекреационную территорию. Но у нас предприятие не заброшенное, тут получается симбиоз городской жизни, природы и производства...

На днях ученики биолого-химических классов города, вырезав фрагменты асфальта, высадили в подготовленный грунт семена дикорастущих многолетних растений, собранных во время экспедиции в Альметьевском районе. А из старого асфальта собрали ландшафтную композицию.

- Мы изучаем флору вокруг Альметьевска, чтобы потом привнести ее в город, - говорит Игорь Сафиуллин. - В ландшафтном строительстве сегодня намечается кризис из-за того, что берутся растения из унифицированных питомников, а природное богатство самой территории не используется.

Недалеко от сквера уже возвышается светокинетический "Солнечный факел", который загорается после заката. Объект реагирует на уровень солнечной активности. В реальном времени скульптура получает со спутника несколько параметров солнечной активности и преобразует их в свечение. То есть за ночь "факел" несколько раз меняет цвет в зависимости от космических погодных условий.

- Можно сказать, что это своего рода маяк, по которому получается следить за активностью солнца, - говорит создатель этого объекта Виктор Поляков.

"Белые цветы" для врачей

Еще одной площадкой для экспериментов стала Центральная районная больница Альметьевска. Каждый житель мог принять участие в посадке полутора тысяч крокусов, которые распустятся следующей весной у стен здания. Это одновременно и символ возрождения, и знак благодарности врачам.

Кроме того, на улице по дороге в приемный покой появилось 15-метровое светодиодное панно с элементами татарских орнаментов.

- Когда нас пригласили поработать, мы не очень представляли, что же в итоге получится, - рассказывает один из авторов проекта архитектор Анна Дельгядо. - Но под Альметьевском в селе Кичучатово мы познакомились с Дилярой Гимрановой, директором Дома-музея философа Ризы Фахретдина. Она и рассказала обо всех тонкостях татарской вышивки, которой украшали подушки и полотенца. По узорам можно было определить, какого достатка семья, сколько в ней детей, и многое другое. Некоторые цветы, которые использовались в тех орнаментах, я привнесла в свою инсталляцию.

Кроме того, на стене здания, над входом в приемный покой, появилось огромное полотно "Белые цветы". Это цифровой коллаж, составленный из множества фотографий восхода солнца (символа надежды и возрождения), и снимков вышивки, изображающей шафран, который использовали в медицине предки татар.

Рожденная в огне

Одной из главных инсталляций этого сезона стала огненная скульптура под названием "В 2020 было то...". Ее установили на берегу Альметьевского водохранилища. Это отдельный жанр в искусстве керамики, когда само произведение является печью - оно полое, и обжиг происходит изнутри. Получается эффектный художественный перформанс.

Разогревать арт-объект начали еще с утра, поскольку температуру нужно было довести до 1200 градусов. До момента раскрытия памятник находился в своеобразном коконе из белой глины, и зрители не знали, что же находится внутри. Чтобы публика соблюдала дистанцию, организаторы начертили круги возле кокона, в середину которых поставили китайские свечки. Чем-то это напоминало эпизод из гоголевского "Вия". К слову, это был первый в России эксперимент, когда таких размеров керамическая скульптура обжигалась изнутри.

Сама работа была создана по мотивам стихотворения Алины Сафиной - 12-летней жительницы Альметьевска, которая победила в конкурсе "Сказки наших дней" на лучшее современное предание о самоизоляции. Девочке во время карантина приснилось, как бытовые приборы стали выяснять между собой, кто же в этот непростой период самый главный в доме. Сон и вдохновил школьницу на стих "В 2020 было то...".

- Алина задала нам настоящую задачку, поскольку действующие герои сказки - это холодильники и телевизоры, абсолютно не пластичная с точки зрения керамики и скульптуры форма, - говорит одна из авторов проекта Екатерина Алимова. - В итоге в ходе совместного творчества мы изобразили спящую девочку, у которой в голове "всплывают" сны.

Естественно, арт-объект не останется в безлюдном месте за городом, где он родился из огня. Сейчас для него ищут подходящее место в Альметьевске, и по замыслу организаторов проекта он станет памятником коронавирусной эпохе.