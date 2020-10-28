Корпорация развития Оренбуржья вошла в число лучших в РФ

Корпорация развития Оренбургской области (КРОО) признана одной из лучших в стране: она получила благодарность Национальной ассоциации инвестиций и развития (НААИР).

Об этом сообщил гендиректор КРОО Игнат Петухов.

"Ежегодно Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития выбирает лучшие команды в стране. В этом году наша Корпорация стала одной из лучших! - поделился он на своей странице в Instagram. - Это очень круто, ведь год выдался непростым. Коронавирус. Самоизоляция. Работа по удаленке. Но мы сумели сделать за этот год много".

Так, сотрудники Корпорации взяли на сопровождение 32 инвестиционных проекта на общую сумму 27 миллиардов рублей. А поддержку экспорта удалось вывести на новый уровень. Только в минувшем году предприятия области заключили экспортных контрактов на 22,7 миллиона долларов.

Регион в числе первых стал участником федеральной программы по повышению производительности труда: 13 оренбургских предприятий уже приступили к модернизации.

Корпорация подготовила и направила в Правительство РФ заявку на создание в Оренбуржье особой экономической зоны. Благодаря реализации этого проекта область получит 2,5 тысячи новых рабочих мест. А разработанный в этом году портал investinorenburg.ru стал одним из лучших в стране.

- Высокие результаты не стали для нас неожиданностью, - заявил "РГ" Игнат Петухов. - Со сменой губернатора и руководства Корпорации развития региона был выстроен единый курс на формирование инвестиционного климата всей Оренбургской области. Безусловно, рейтинги, которые показывают рост, - это приятно, но для нас это не самоцель. Наша главная задача - сделать все, чтобы предпринимателям было комфортно вести свой бизнес в Оренбуржье, чтобы они не уезжали отсюда, а наоборот - приезжали к нам. Понятие "инвестиционный климат" - это совокупность факторов: он складывается из сроков выдачи разрешений на строительство, ставок кредитов, которые выдают нашим предпринимателям, из той системы льгот и преференций, которые есть в одном субъекте, и отсутствуют в другом. Теперь мы четко понимаем, что движемся в правильном направлении. Наша задача - сохранить набранный темп и поддержать курс губернатора, поставленный перед блоком правительства и Корпорацией развития: курс на улучшение и формирование благоприятного инвестклимата Оренбургской области.

По словам гендиректора КРОО, в рейтинге инвестиционной активности регионов Оренбуржье уже не значится в середнячках и отстающих, а уверенно занимает позиции в топ-20. Область продолжает уверенное движение вверх в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Вместе оператором рейтинга - Агентством стратегических инициатив (АСИ) - разработана дорожная карта из 152 мероприятий по улучшению инвестклимата.