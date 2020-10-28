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28.10.2020 17:46

Корпорация развития Оренбуржья вошла в число лучших в РФ

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Корпорация развития Оренбургской области (КРОО) признана одной из лучших в стране: она получила благодарность Национальной ассоциации инвестиций и развития (НААИР).
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Об этом сообщил гендиректор КРОО Игнат Петухов.

"Ежегодно Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития выбирает лучшие команды в стране. В этом году наша Корпорация стала одной из лучших! - поделился он на своей странице в Instagram. - Это очень круто, ведь год выдался непростым. Коронавирус. Самоизоляция. Работа по удаленке. Но мы сумели сделать за этот год много".

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье заработал колл-центр для обратной связи с предпринимателями

Так, сотрудники Корпорации взяли на сопровождение 32 инвестиционных проекта на общую сумму 27 миллиардов рублей. А поддержку экспорта удалось вывести на новый уровень. Только в минувшем году предприятия области заключили экспортных контрактов на 22,7 миллиона долларов.

Регион в числе первых стал участником федеральной программы по повышению производительности труда: 13 оренбургских предприятий уже приступили к модернизации.

Корпорация подготовила и направила в Правительство РФ заявку на создание в Оренбуржье особой экономической зоны. Благодаря реализации этого проекта область получит 2,5 тысячи новых рабочих мест. А разработанный в этом году портал investinorenburg.ru стал одним из лучших в стране.

Фото: Сергей Медведев
Инвестиционный портал Оренбургской области заработал на полную мощность

- Высокие результаты не стали для нас неожиданностью, - заявил "РГ" Игнат Петухов. - Со сменой губернатора и руководства Корпорации развития региона был выстроен единый курс на формирование инвестиционного климата всей Оренбургской области. Безусловно, рейтинги, которые показывают рост, - это приятно, но для нас это не самоцель. Наша главная задача - сделать все, чтобы предпринимателям было комфортно вести свой бизнес в Оренбуржье, чтобы они не уезжали отсюда, а наоборот - приезжали к нам. Понятие "инвестиционный климат" - это совокупность факторов: он складывается из сроков выдачи разрешений на строительство, ставок кредитов, которые выдают нашим предпринимателям, из той системы льгот и преференций, которые есть в одном субъекте, и отсутствуют в другом. Теперь мы четко понимаем, что движемся в правильном направлении. Наша задача - сохранить набранный темп и поддержать курс губернатора, поставленный перед блоком правительства и Корпорацией развития: курс на улучшение и формирование благоприятного инвестклимата Оренбургской области.

По словам гендиректора КРОО, в рейтинге инвестиционной активности регионов Оренбуржье уже не значится в середнячках и отстающих, а уверенно занимает позиции в топ-20. Область продолжает уверенное движение вверх в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Вместе оператором рейтинга - Агентством стратегических инициатив (АСИ) - разработана дорожная карта из 152 мероприятий по улучшению инвестклимата.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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