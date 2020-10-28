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28.10.2020 14:27

Как настроить эффективность

На "Метафракс Кемикалс" создан эталонный участок ремонта арматуры
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Неделя - Пермский край № 244(8298)
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется на территории Пермского края уже третий год. В нем участвует несколько десятков прикамских предприятий.
Обслуживание и ремонт оборудования в технологических цехах теперь идет по наивысшим стандартам. Фото: Пресс-служба ПАО "Метафракс" Обслуживание и ремонт оборудования в технологических цехах теперь идет по наивысшим стандартам. Фото: Пресс-служба ПАО "Метафракс"
Обслуживание и ремонт оборудования в технологических цехах теперь идет по наивысшим стандартам. Фото: Пресс-служба ПАО "Метафракс"

Одно из них - компания "Метафракс Кемикалс", которая присоединилась к проекту в сентябре 2019 года и стала первым региональным предприятием, где занялись повышением эффективности ремонтных служб. Сегодня здесь подводят итоги первого этапа.

Результатом работы стало создание эталонного участка ремонта арматуры на производстве обслуживания и ремонта оборудования в технологических цехах (ПОРОТЦ). Специалисты предприятия трудились над реализацией проекта в тесном сотрудничестве с экспертом Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и специалистами министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

На сегодняшний день обучение в Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда прошли 75 работников предприятия, еще трое - обучение и сертификацию. Их силами программы бережливого производства освоили более 100 работников ПОРОТЦ. Компания приступила к дальнейшему тиражированию полученного опыта на все отделения ПОРОТЦ.

- Для нашей компании участие в проекте - это уникальная возможность получить практический опыт, - отметила руководитель проекта, заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО "Метафракс" Елена Ветлужских. - Планируем внедрить его во всех цехах предприятия. Мы учимся принимать грамотные производственные решения, анализировать потери, оптимально взаимодействовать и применять инструменты бережливого производства.

По мнению заместителя министра промышленности и торговли Пермского края Елены Дегтяревой, реализация проекта позволяет компании "Метафракс Кемикалс" обеспечить стабильную работу с учетом ввода в эксплуатацию новых мощностей.

- На "Метафраксе" быстрыми темпами готовятся к пуску нового производственного комплекса "Аммиак-карбамид-меламин", - напомнила она. - Возведение производственных объектов и выполнение строительно-монтажных работ входит в завершающую стадию. Новое производство - это более 400 рабочих мест. И даже при увеличении числа обслуживаемых направлений и при сохранении штатной численности ремонтной службы подразделение сможет выполнить поставленные перед ним задачи.

Участие в национальном проекте обеспечивает предприятиям серьезные гарантии. Речь не только о создании и расширении бережливого производства, но и о цифровизации, автоматизации труда.

В 2021 году планируется внедрение первых платформенных решений цифровой экосистемы национального проекта, которые позволят повысить производительность труда. Несмотря на то что основным направлением в национальном проекте по-прежнему остаются производственные процессы, методика бережливого производства находит свое применение в документообороте, логистике, складском хозяйстве и других сопутствующих основному процессу видах деятельности.

Справка "РГ"

С 2017 года, когда в Прикамье началась реализация федеральной программы "Производительность труда и поддержка занятости", обучение с целью повышения производительности труда прошли более 10 тысяч сотрудников предприятий. В регионе есть цикл обучающих программ и для руководства предприятий - "Лидеры производительности". На производственных площадках реализовано более 25 пилотных проектов.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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