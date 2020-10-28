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28.10.2020 14:34

Производство в рост

Нацпроект повышения производительности труда гарантирует развитие
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Неделя - Пермский край № 244(8298)
Постоянное развитие и поиск потенциала - непременное условие успеха в любой сфере деятельности. Пример тому - группа предприятий "ПЦБК" (Пермская целлюлозно-бумажная компания), где привыкли ставить перед собой амбициозные цели и, главное, их достигать. Очередной вызов времени развивающаяся компания приняла в конце 2017 года, когда в стране началась реализация федеральной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости".
На "Уралбумаге", входящей в состав ПЦБК, выпускают гофротару как для крупных, так и для небольших промышленных и продуктовых предприятий. Фото: Ольга Степаненко На "Уралбумаге", входящей в состав ПЦБК, выпускают гофротару как для крупных, так и для небольших промышленных и продуктовых предприятий. Фото: Ольга Степаненко
На "Уралбумаге", входящей в состав ПЦБК, выпускают гофротару как для крупных, так и для небольших промышленных и продуктовых предприятий. Фото: Ольга Степаненко

Одним из первых участников, включившихся в этот процесс в Прикамье, стала компания "Уралбумага", входящая в состав ПЦБК. Здесь выпускают гофротару как для крупных, так и для небольших промышленных и продуктовых предприятий. И несмотря на то что в компании всегда улучшали показатели, участие в программе, которая позже приобрела статус нацпроекта, придало особый импульс развитию производственной системы. На старте сконцентрировались на нескольких ключевых задачах: обучение персонала, сокращение незавершенного производства, снижение временных затрат на процессы, повышение производительности оборудования.

В самом начале методологическую помощь специалистам предприятия оказывали эксперты госкорпорации "Росатом". Многие из них затем стали сотрудниками Федерального центра компетенций, который сейчас помогает российским предприятиям в реализации нацпроекта. По словам директора производства гофротары ГП "ПЦБК" Андрея Третьякова, повышение производительности невозможно без изменения мышления людей. Важно, чтобы идеологию бережливого производства приняли все сотрудники по вертикали: от директора до рабочего. И японская философия кайдзен здесь прижилась.

Все сотрудники компании "Уралбумага" прошли обучение в рамках федеральной программы. А двое специалистов полгода обучались в "Росатоме" и теперь являются сертифицированными тренерами, проводят курсы для всех работников ГП "ПЦБК".

Мышление персонала изменилось, и в его умелых руках оборудование работает быстрее и эффективнее. За девять месяцев 2020 года производство гофротары перевыполнило план почти на 12 процентов. В подразделении зафиксировано уже 22 рекордных показателя. Главный из них пришелся на август, когда выпуск гофропродукции составил чуть более 19 миллионов квадратных метров.

- Одним из ценнейших ресурсов, которого всегда не хватает, является время, - считает Андрей Третьяков. - Главное правило: мы в силах управлять только тем, что можем посчитать. Именно поэтому огромное внимание уделяется переводу всех процессов в "цифру", что позволяет минимизировать роль человеческого фактора, а значит, повысить эффективность управления.

За счет использования современных цифровых технологий, в том числе с применением собственных IT-решений, предприятие оптимизирует не только производственные, но и бизнес-процессы. Мобильные терминалы сбора данных на всем производственном оборудовании - цифровые помощники в работе многих специалистов гофропроизводства. Контроль качества продукции осуществляется в потоке и занимает считанные минуты. На сегодняшний день в компании зафиксирован рост производительности, к 2021 году он увеличится на 30 процентов.

По-новому думают здесь и о клиентах. Для них работает сервис "Личный кабинет", позволяющий общаться в режиме онлайн. С мая 2020 года доступна функция "размещение заказа". В любое время суток клиент может самостоятельно отслеживать информацию о количестве и стоимости продукции, сроках готовности, отгрузке, остатках и взаиморасчетах.

Летом 2019 года ПЦБК инициировала создание учебного центра "Бумпрофи", который оснащен необходимым для обучения оборудованием и материалами. Созданы учебные программы по технологии выпуска гофропродукции, обеспечению ее качества, пищевой безопасности и многим другим параметрам. В центре уже проведены десятки лекций, тренингов, практических занятий для сотрудников компании и студентов-практикантов. Пока обучение проходят только работники группы предприятий "ПЦБК", но в перспективе оно будет доступно для специалистов других промышленных предприятий Прикамья.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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