Названы регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку

Больше всего сделок по льготной ипотеке под 6,5% зарегистрировано в Приволжском федеральном округе, сообщает Росреестр.

Чаще всего сделки регистрировали в Татарстане, Башкирии и Чувашии. На втором месте - Северо-Западный федеральный округ, где лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем - Центральный федеральный округ, где лидерами стали Воронежская область и Москва.

Всего с апреля до середины октября Росреестр зарегистрировал по программе ипотеки с господдержкой 97,2 тысячи сделок. В мае было оформлено 9,3 тысячи, затем показатель стабильно рос и достиг 20 тысяч сделок в месяц в августе и сентябре.

Между тем по данным ДОМ.РФ, к середине октября по программе льготной ипотеки было выдано уже более 227 тысяч кредитов. Такую серьезную разницу в цифрах в Росреестре объясняют тем, что еще не все заемщики дошли до стадии регистрации документов в Росреестре.

"Процедура оформления ипотеки, в том числе по льготной ставке, включает в себя несколько этапов, среди которых отправной точкой для заемщика является выбор банка, сбор необходимых документов, получение одобрения суммы кредита, а также заключение ипотечного договора. Данную последовательность, условно говоря, можно назвать выдачей или оформлением ипотеки. Следующим шагом ее получения является как раз регистрация залога на основании такого кредитного договора в Росреестре. Таким образом, поскольку процедура оформления ипотеки занимает разные временные промежутки на каждом этапе, сравнивать показатель выданных льготных ипотечных кредитов с количеством внесённых в ЕГРН записей представляется некорректным", - сообщает пресс-служба Росреестра.