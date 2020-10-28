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28.10.2020 08:55
Рубрика: Общество

Зеркало стресса

Нижегородцы изобрели методику выявления перенапряжения у человека
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 244(8298)
Интересный эксперимент провели в одной из нижегородских школ. Детям на одежду прикрепили специальные датчики в районе солнечного сплетения и замерили уровень стресса во время занятий.
Прибор, созданный коллективом ученых под руководством Софьи Полевой (слева), отобразит эмоциональное состояние человека. Фото: Антон Дерябин Прибор, созданный коллективом ученых под руководством Софьи Полевой (слева), отобразит эмоциональное состояние человека. Фото: Антон Дерябин
Прибор, созданный коллективом ученых под руководством Софьи Полевой (слева), отобразит эмоциональное состояние человека. Фото: Антон Дерябин

Результат удивил: больше всего школьники нервничали на уроке рисования. Выяснилось, что все дело в преподавателе - учительница грубила детям. Причем раньше этот фактор не был выявлен или озвучен - понять проблему помогла электроника.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Эксперимент был проведен под руководством заведующей кафедрой психофизиологии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктора биологических наук Софьи Полевой. Именно она придумала методику под названием "Цифровая психофизиологическая карта" (ЦПК).

- Смысл карты в том, чтобы обеспечить каждому ребенку условия для оптимального развития, - говорит она. - Есть такая проблема: ребенку ставят, например, диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивность", отправляют его к психиатру или неврологу. Другим - "тревожное расстройство", третьим - вообще органические нарушения, если были проблемы при родах. Как ставятся диагнозы? Клиницисты слушают, что рассказывают родители, получают впечатления от контакта с ребенком и в итоге ставят диагноз на основе слов! Причем для лечения используют химию. В итоге получаем хронизацию нарушений, ухудшение. Мы против этого. Такой диагностике мы противопоставляем профилактику и коррекцию на ранних стадиях с помощью нашего метода, пока искажения в психике не перешли в стадию болезни.

ЦПК состоит из датчика, мобильного устройства, передающего данные по Bluetooth, программы, анализирующей данные, и устройств обратной связи. Ученые нашли такие датчики, которые выдают чистый, информативный сигнал в условиях повседневной жизни, устойчивый к помехам. Смарт-часы, фитнес-трекеры не подходят - они дают "грязные", смешанные, малоинформативные данные.

Датчик замеряет интервалы между ударами сердца с точностью до одной миллисекунды. Именно эти интервалы и есть показатель стресса.

Специальные алгоритмы обрабатывают значения интервалов и выдают картину стрессов для каждого человека. Более того, программа рассчитывает индивидуальные рекомендации по коррекции, данные отображаются на сервисе сogni-nn.ru.

Фото: iStock
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Методику можно применять не только для школ. Так, иногда проводится тестирование соискателей при приеме на работу, некоторые с помощью ЦПК дистанционно контролируют состояние здоровья пожилых родственников.

- Недавно на международном конгрессе по когнитивным технологиям мы выступили с докладом и в нем с помощью нашей методики показали, что стресс при удаленной работе оказался в три раза выше, чем при обычной, - продолжила Софья Полевая. - Это так называемый техностресс, связан он с неустойчивостью интернет-связи и другими неопределенностями виртуальной реальности. Так слушатель и преподаватель после дистанционной лекции оставались истощенными - это подтверждается вполне объективными показателями.

Между тем

Пока система работает в опытном режиме. Методика защищена патентами, получила признание в международных научных кругах. В планах группы ученых во главе с Софьей Полевой - внедрить систему повсеместно, чтобы каждый человек мог получить карту своих стрессов в течение дня без особых усилий. Для этого необходимо, чтобы нашлась компания, готовая вложиться в серийное производство и устранить пропасть между фундаментальными исследованиями и внедрением.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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