Нижегородцы изобрели методику выявления перенапряжения у человека

Интересный эксперимент провели в одной из нижегородских школ. Детям на одежду прикрепили специальные датчики в районе солнечного сплетения и замерили уровень стресса во время занятий.

Результат удивил: больше всего школьники нервничали на уроке рисования. Выяснилось, что все дело в преподавателе - учительница грубила детям. Причем раньше этот фактор не был выявлен или озвучен - понять проблему помогла электроника.

Эксперимент был проведен под руководством заведующей кафедрой психофизиологии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктора биологических наук Софьи Полевой. Именно она придумала методику под названием "Цифровая психофизиологическая карта" (ЦПК).

- Смысл карты в том, чтобы обеспечить каждому ребенку условия для оптимального развития, - говорит она. - Есть такая проблема: ребенку ставят, например, диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивность", отправляют его к психиатру или неврологу. Другим - "тревожное расстройство", третьим - вообще органические нарушения, если были проблемы при родах. Как ставятся диагнозы? Клиницисты слушают, что рассказывают родители, получают впечатления от контакта с ребенком и в итоге ставят диагноз на основе слов! Причем для лечения используют химию. В итоге получаем хронизацию нарушений, ухудшение. Мы против этого. Такой диагностике мы противопоставляем профилактику и коррекцию на ранних стадиях с помощью нашего метода, пока искажения в психике не перешли в стадию болезни.

ЦПК состоит из датчика, мобильного устройства, передающего данные по Bluetooth, программы, анализирующей данные, и устройств обратной связи. Ученые нашли такие датчики, которые выдают чистый, информативный сигнал в условиях повседневной жизни, устойчивый к помехам. Смарт-часы, фитнес-трекеры не подходят - они дают "грязные", смешанные, малоинформативные данные.

Датчик замеряет интервалы между ударами сердца с точностью до одной миллисекунды. Именно эти интервалы и есть показатель стресса.

Специальные алгоритмы обрабатывают значения интервалов и выдают картину стрессов для каждого человека. Более того, программа рассчитывает индивидуальные рекомендации по коррекции, данные отображаются на сервисе сogni-nn.ru.

Методику можно применять не только для школ. Так, иногда проводится тестирование соискателей при приеме на работу, некоторые с помощью ЦПК дистанционно контролируют состояние здоровья пожилых родственников.

- Недавно на международном конгрессе по когнитивным технологиям мы выступили с докладом и в нем с помощью нашей методики показали, что стресс при удаленной работе оказался в три раза выше, чем при обычной, - продолжила Софья Полевая. - Это так называемый техностресс, связан он с неустойчивостью интернет-связи и другими неопределенностями виртуальной реальности. Так слушатель и преподаватель после дистанционной лекции оставались истощенными - это подтверждается вполне объективными показателями.

Между тем

Пока система работает в опытном режиме. Методика защищена патентами, получила признание в международных научных кругах. В планах группы ученых во главе с Софьей Полевой - внедрить систему повсеместно, чтобы каждый человек мог получить карту своих стрессов в течение дня без особых усилий. Для этого необходимо, чтобы нашлась компания, готовая вложиться в серийное производство и устранить пропасть между фундаментальными исследованиями и внедрением.