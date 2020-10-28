У мэра Уфы диагностировали коронавирус

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о состоянии здоровья главы администрации Уфы Ульфата Мустафина и сообщил, что врачи диагностировали у мэра COVID-19. Официальный комментарий разместила на телеграм-канале пресс-служба главы.

По словам Радия Хабирова, мэр Уфы болеет довольно тяжело, у него высокий процент поражения легких. Сейчас Ульфат Мустафин проходит лечение.

- Ульфат Мансурович - не только мэр. Это мой очень близкий товарищ, - сказал Радий Хабиров. - На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но подчеркиваю, у него довольно сложное заболевание. И возраст не такой уж молодой. Поэтому будем надеяться, что он скоро выздоровеет.

Также глава РБ отметил, что несмотря на отсутствие на рабочем месте мэра Уфы, вопросы решаются в рабочем порядке и столица Башкирии готовится к зиме.

Между тем, пресс-служба администрации Уфы ранее сообщала, что Ульфат Мустафин ушел на самоизоляцию еще в сентябре после контакта с больным COVID-19.