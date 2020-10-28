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28.10.2020 17:15
Рубрика: Власть

Ремонт дорог по нацпроекту в Самарской области идет ускоренными темпами

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Похвистневский район оценил качество выполненного ремонта участка региональной трассы "Самара - Бугуруслан".
Жители Похвистневского района – о ремонте дороги «Самара – Бугуруслан»: - «Мы видим, что национальный проект работает». Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Жители Похвистневского района – о ремонте дороги «Самара – Бугуруслан»: - «Мы видим, что национальный проект работает». Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Жители Похвистневского района – о ремонте дороги «Самара – Бугуруслан»: - «Мы видим, что национальный проект работает». Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Этот отрезок магистрали протяженностью 33 километра привели в порядок в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И автомобилисты уже успели оценить позитивные изменения, ведь дорога популярная, по ней ездят и сами сельчане, и работники предприятий. По вопросу ремонта трассы жители обращались к главе региона. Сегодня работы практически завершены, подрядная организация устраняет замечания рабочей комиссии.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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На одном из участков - в районе села Малый Толкай - полностью заменили основание дороги, расширили проезжую часть и уложили современный асфальтобетон. Увеличение потока движения потребовало расширения дорожного полотна и повышения категории дороги. Для этого произвели ремонт, удлинение и переустройство 20 водопропускных труб. Важно, что благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета объект закончат уже в ближайшие недели - раньше запланированного срока.

- Мы обосновали заявку и добились выделения дополнительных средств, что позволило с опережением на год привести участок дороги в порядок. Когда качественно и с опережением сроков делаем, тогда и поддержку получаем, - отметил Дмитрий Азаров.

Реконструировали и еще один участок региональной трассы, протяженностью около 20 километров. Здесь заменили покрытие, укрепили обочины, отремонтировали мост через реку Ираклы, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

По словам жителей района, эту дорогу, вдоль которой расположено 11 сел, давно не ремонтировали. Когда начались работы, люди стали активно их контролировать.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Мы очень ждали, когда завершится ремонт. Сделали очень хорошо, по современным стандартам. Видим, что национальный проект работает, - поделилась своими впечатлениями местная жительница Татьяна Горшкова. - Представляете, сколько жителей района, наших сел благодарны губернатору Самарской области. И еще огромное спасибо просили передать наши земляки, которые живут в Самаре, но каждый выходной приезжают в район, чтобы навестить своих родственников.

- У нас есть еще планы и на будущий год по ремонту дорог, давайте будем вместе наводить порядок. Спасибо вам, что вы не безразличны, осуществляете контроль и людям объясняете, когда будут выполнены работы и в какие сроки. Таким активным людям всегда хочется помогать в первую очередь, - сказал Дмитрий Азаров.

Справка "РГ"

Самарская область является одним из лидеров в стране по качеству проведения работ нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году в регионе отремонтировано более 304 километра.

68 объектов общей протяженностью 308,5 километра планируется привести в порядок в 2021 году. Из них 27 улиц в Самаре и 10 - в Тольятти. Кроме того, продолжится реализация капиталоемких инфраструктурных проектов, в том числе строительство мостов через водные артерии и реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное. Общий объем финансирования всех работ составит свыше 12 миллиардов рублей.

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