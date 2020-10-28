Республика Башкортостан одной из первых еще в 2017 году подключилась к реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". О том, какие задачи при этом решаются и какой эффект получает экономика республики, рассказал руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Башкортостан (РЦК РБ) Руслан Нуртдинов.

Руслан Рамилевич, республика была пилотным регионом, где стартовала программа. И на нее возлагали большие надежды. В частности, говорилось, что данный инструмент позволит сократить фактически двукратный разрыв показателей производительности труда между Россией и другими странами. Вместе с тем знаю, что поначалу далеко не все предприятия республики оптимистично отнеслись к проекту. Удалось ли преодолеть этот негатив?

Руслан Нуртдинов: Вы знаете, да. Признаюсь, у руководителей предприятий сначала были определенные сомнения. Но опыт "первопроходцев" их развеял. К примеру, сейчас в нацпроект вовлечено 85 республиканских предприятий с суммарным объемом выручки за прошлый год более 204 миллиардов рублей и общей численностью работников свыше 59 тысяч человек. Согласно целевым показателям, предприятий в программе на данный момент должно было быть 77, но выразили желание принять участие в программе еще восемь. С учетом сложностей нынешнего периода в экономике, думаю, это показывает эффективность реализуемого нацпроекта. Кстати на 36 предприятиях с суммарным объемом выручки более 82 миллиардов рублей и общей численностью работников более 24 тысяч человек реализация проекта по повышению производительности труда уже завершена.

Бытует мнение, что повышение производительности труда происходит за счет сокращения численности работников...

Руслан Нуртдинов: Наша задача - помочь предприятию за счет внедрения инструментов бережливого производства обеспечить выявление и устранение различных видов потерь, оптимизацию основных и вспомогательных процессов, существенное повышение производительности труда, заметное снижение себестоимости продукции и, в итоге, обеспечить повышение конкурентоспособности предприятия. Указанная работа проводится нашими экспертами по методологии, разработанной Федеральным центром компетенций, и позволяет за счет устранения видимых и скрытых потерь оптимизировать производственные и управленческие процессы на предприятиях-участниках нацпроекта, наиболее продуктивно использовать их потенциал, направить сэкономленные ресурсы на инвестиционное развитие и силами существующего коллектива производить больший объем продукции, генерируя дополнительную сумму выручки, добавленной стоимости и, соответственно, прибыли. Эксперты РЦК РБ - это квалифицированные специалисты в области бережливого производства, имеющие опыт работы на предприятиях различных отраслей экономики. И по опыту нашей работы могу сказать, что по итогам проводимых нашими экспертами оптимизационных мероприятий сокращения численности работников не происходит: если у предприятия есть потенциал увеличения продаж, то оно прежним составом работников начинает производить продукцию в большем объеме, а если рынок сбыта ограничен, то отдельные работники, ранее занятые на пилотном потоке, переводятся на другой производственный участок либо (как правило, это участники рабочей группы, сформированной для реализации проекта, прошедшие обучение инструментам бережливого производства) назначаются на новые должности: специалиста проектного офиса, менеджера по развитию, внутреннего тренера по бережливому производству и так далее. Таким образом, бережливое производство предполагает и бережливое отношение к работникам предприятия.

Звучит с точки зрения ведения бизнеса достаточно заманчиво. Почему же не все предприятия республики вступают в программу?

Руслан Нуртдинов: Участником нацпроекта может стать предприятие, соответствующее базовым критериям, основные из которых - размер годовой выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей и принадлежность предприятия по основному виду деятельности к базовым несырьевым отраслям экономики. Участие в нацпроекте носит заявительный характер: для вступления предприятию необходимо заполнить соответствующую электронную заявку на сайте "производительность.рф". После чего Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) проверяет соответствие заявителя критериям отбора. Далее, если предприятие соответствует базовым критериям, наши специалисты посещают предприятие, чтобы в ходе встречи с руководителем предприятия убедиться в актуальности потребности компании в получении адресной поддержки повышения производительности труда на предприятии и готовности руководства к эффективному взаимодействию. По результатам посещения заполняется так называемый оценочный лист очного отбора и принимается решение об участии компании в нацпроекте.

После проверки оценочного листа экспертами ФЦК и окончательного согласования участия предприятия в нацпроекте между компанией и правительством Республики Башкортостан заключается соглашение, с момента подписания которого предприятие обретает официальный статус участника нацпроекта.

И какие преобразования происходят на производстве, чтобы оно стало более эффективным?

Руслан Нуртдинов: Для начала эксперты анализируют текущее состояние деятельности предприятия, проводят комплексную диагностику пилотного потока и выявляют потери, а затем определяют цели, которых нужно достичь предприятию, чтобы повысить свою эффективность, формируют план мероприятий по оптимизации пилотного потока. Фактически анализируем всю производственную цепочку: как сырье трансформируется в готовый продукт. Также изучаем производственную логистику, управленческие решения и трудозатраты. А затем предлагаем схему оптимизации: как за меньшее время изготовить большее количество качественного, конкурентоспособного продукта с минимальными затратами. Причем смотрим эффективность как производственных процессов (каждое оборудование должно быть максимально загружено, а каждый сотрудник обязан работать наиболее эффективно), так и управленческих решений. Зачастую руководители предприятий думают, что для увеличения прибыли необходимо купить новое оборудование или же нанять дополнительный штат. Мы же предлагаем решения, которые позволят заметно повысить прибыль предприятия при существующих ресурсах.

То есть фактически вы работаете как некая консалтинговая компания, предлагающая решение проблем?

Руслан Нуртдинов: Да, но это государственный, а не бизнес-консалтинг, то есть все профессиональные компетенции предприятия-участники нацпроекта получают, не неся каких-либо затрат. Они нарабатывают собственную практику по оптимизации производственных и технических процессов, используя передовой опыт, доступ к которому получают благодаря участию в нацпроекте. В России достаточно ограниченный круг экспертов в области оптимизации производства. И основная их часть сосредоточена в крупных корпорациях и организациях, то есть их знания недоступны для общего пользования, а цены на услуги таких специалистов весьма высоки. Благодаря нацпроекту у широкого круга компаний сейчас имеется возможность использовать опыт и знания таких специалистов бесплатно.

Думается, в нынешний сложный период, когда из-за пандемии экономика переживает некий спад, участие в проекте - хороший шанс для предприятий не только удержаться на плаву, но и нарастить объемы?

Руслан Нуртдинов: Наверное, уместнее будет сказать, что мы позволяем сделать продукт более конкурентоспособным за счет снижения себестоимости. И именно поэтому, учитывая значительный потенциал региона, положительный опыт и существенный экономический эффект, который получают предприятия-участники нацпроекта, руководство республики поставило задачу обеспечить до конца 2020 года участие в национальном проекте не менее 100 предприятий Башкортостана.

Это реально?

Руслан Нуртдинов: Вполне. Для этого нам предстоит активизировать работу с потенциальными участниками и максимально мобилизовать свои экспертные возможности. В результате участия в национальном проекте предприятия Республики Башкортостан смогут достигать сегодняшних результатов, тратя существенно меньше ресурсов. Это возможность предложить лучшие условия в конкурентной борьбе, нарастить объемы производства, выйти на новые рынки сбыта. В масштабах республики достижение целей национального проекта положительно скажется на повышении конкурентоспособности продукции и даст импульс развитию экономики региона в целом.

Ключевой вопрос

И если все этапы пройти последовательно, то на какие результаты можно рассчитывать?

Руслан Нуртдинов: Давайте возьмем конкретные факты. К примеру, предприятие "Контрольный пакет" при нашей поддержке буквально за полгода сократило время производственного процесса на пилотном потоке "Изготовление молочной пленки" с 27 до 16 дней, увеличив месячный объем производства пленки со 105 до 123 тонн. А экономия затрат предприятия составила 42 миллиона рублей в год. Компания "Пищепром", реализовав при нашей поддержке проект по повышению производительности труда, увеличила ее на одной из линий с 600 до 857 банок готового продукта в смену на человека. На "Уфагормолзаводе" время протекания процесса на пилотном потоке "Производство кисломолочной продукции на фасовочном автомате" сократилось в 1,4 раза, а общая эффективность оборудования увеличилась с 55,7 до 75 процентов.

Или возьмем предприятие из другой отрасли - "Нефтегазинжиниринг". Только за счет оптимального расположения производственных линий здесь смогли отказаться от аренды производственных помещений и сэкономили на арендной плате более девяти миллионов рублей в год. Высвобождаемые ресурсы предприятие планирует направить на развитие своей производственной системы.

В тему

Проводимая в республике работа по реализации нацпроекта признана федеральным оператором нацпроекта - автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) - одной из лучших практик в Российской Федерации. В частности, по результатам независимого исследования, проведенного ФЦК во втором квартале 2020 года, уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК РБ составил 97 процентов.

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