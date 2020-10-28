Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла удар не только по здоровью людей, но и по экономике. Сильнее всего пострадали малый и средний бизнес. Количество предприятий в этой сфере сократилось на 3900. Эксперты говорят, что Башкортостан понес наименьшие потери - 119 тысяч представителей малого и среднего бизнеса остались на плаву. О том, какие уроки преподал кризис и чему научил, за круглым столом в редакции "РГ" рассказали зампредседателя комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин и первый заместитель премьер-министра правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

Нет худа без добра

Весной даже самые оптимистически настроенные предприниматели сомневались в том, что государство поспешит им на помощь. Ведь бизнесмены в любых ситуациях выкручиваются как могут. Тем неожиданнее для них оказалась денежная поддержка от государства: прямая безвозмездная помощь в сумме 12,1 тысячи рублей на каждого работника, также у предприятий появилась возможность получить беспроцентный кредит на выплату зарплаты. Наиболее пострадавшим отраслям возместили затраты. Если посчитать все льготы, предоставленные малым и средним предприятиям, то их наберется более 15.

Такие беспрецедентные меры, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин, предпринимались ради того, чтобы бизнес сохранил рабочие места, и тысячи семей сумели пережить сложный период.

- Впервые получили поддержку самозанятые. Это большое количество наших граждан, которые тоже пострадали, поэтому было принято решение предоставить им те же меры господдержки, что и индивидуальным предпринимателям. Государство оперативно среагировало на изменившиеся условия и сделало все для того, чтобы национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" продолжал реализовываться, - отметил он.

Депутат рассказал, что нужные для миллионов семей законопроекты принимались в течение одной недели и в кратчайшие сроки вступали в силу.

- Бизнес в некоторых отраслях не только выжил, но даже пошел в рост, - отметил Рафаэль Марданшин. - Ожидаемо это произошло в секторе торговли продовольственными товарами, в легкой промышленности, которая выполняла заказ на пошив масок и защитных костюмов. Но, что удивительно, выросли продажи книг и канцтоваров.

Конкретно и по делу

Чтобы сохранить устойчивость экономики и контролировать ситуацию, в республике оперативно создали антикризисный штаб под руководством главы республики Радия Хабирова, ситуационный центр под патронажем премьер-министра Андрея Назарова, контактный центр, куда вошли представители всех республиканских органов исполнительной власти, как правило, заместители министров.

Меры поддержки разрабатывались исходя из имеющихся финансовых ресурсов и с учетом предложений от бизнес-сообществ.

- Перечень довольно широк. Среди них - освобождение от арендных платежей предпринимателей, арендующих государственное и муниципальное имущество, снижение ставки налога на вмененный доход, ставки по упрощенной системе налогообложения, гранты на поддержку онлайн-платформ, - перечислил основные Рустам Муратов. - Мы встретились с представителями 15 торговых центров, полностью разобрали структуру их затрат, расходов и обязательств, просчитали модель и поняли, что если не освободим от арендных платежей и налогов, то торговые центры потеряют арендаторов. Подход оказался верным: как только торговые центры снова открылись, арендаторы продолжили работу. Если все остановить, то можно потерять кадры - это самое ценное. Посмотрите, что случилось с ресторанами и отелями - люди нашли другую работу, и сейчас, когда все снова функционирует, не хватает опытного персонала в сфере услуг и общепита.

Правила диктует время

Первая волна кризиса показала необходимость выходить за границы общепринятых правил, дала уникальную возможность работать по-другому.

- Яркий пример - строительство инфекционного центра в Зубово, - отметил первый вице-премьер. - Все решения принимались максимум за три часа. За 10 дней мы подготовили пакет необходимых документов. По всем регламентам любое согласование занимает долгое время, но если на документе стоит печать "стоп коронавирус" - три дня. В итоге за 55 дней мы построили республиканский клинический инфекционный центр вместимостью до 470 человек, срок его эксплуатации - 50 лет.

- Остановка крупных системообразующих проектов или снижение инвестиций была бы сродни катастрофе, - продолжил он. - Поэтому на уровне региона мы приняли решение о субсидировании процентных ставок, компенсации курсовой разницы. Такие инструменты невозможно применить на федеральном уровне. Границы закрыты, экспорт встал. Чтобы мотивировать заключение новых контрактов, мы предложили предпринимателям или компаниям экспортный кэшбек от затрат на продвижение товара по первому контракту. Это наше ноу-хау. Одновременно сконцентрировали внимание на программе импортозамещения, рассчитанной на долгосрочную перспективу.

В республике субъекты малого и среднего предпринимательства, круг которых определило российское правительство, получили господдержку в 100-процентном объеме, но для того чтобы остальные не остались "за бортом", региональные власти предусмотрели для них ту же помощь, но в размере 50 процентов.

- До сих пор ни у кого не было практики работы в условиях, когда воедино сошлось действие разных факторов - пандемия, санкции, рост курса валюты. Башкортостан отличился на фоне других регионов в плане поддержки малого и среднего бизнеса: принято два пакета мер на общую сумму около 30 миллиардов рублей. Такую значительную поддержку не оказывали ни в одном субъекте Федерации, - отметил Рафаэль Марданшин.

По словам Рустама Муратова, ее получили более 1130 организаций и индивидуальных предпринимателей. Только объем предоставленных субсидий и поручительств без учета налоговых льгот, льгот по аренде и иных преференций составил около четырех миллиардов рублей.

P.S.

- К 2024 году в республике должно быть 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, - напомнил Рустам Муратов. - Пандемия не заканчивается, и поэтому надо научиться жить в новых условиях, приспособиться к ним. Но к новому пику кризиса мы подходим подготовленными.

Рафаэль Марданшин также настроен позитивно и согласен с высказанным мнением.

- Ситуация уже не такая, как была весной. Тогда она была шоковой. Решения принимались на ходу, они были правильными и человечными. Еще сработало коллективное понимание того, что поодиночке, преследуя свои узковедомственные интересы, не получится выйти победителем. Надо действовать сообща, ограничивая себя в чем-то и принимая нестандартные решения. Сегодня есть прогнозы дальнейшего развития ситуации. Как бы она ни сложилась, могу твердо заверить, что меры реагирования будут оперативными, - подчеркнул депутат.

В тему

По словам Рафаэля Марданшина, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об упрощении получения ипотечных каникул, особенно это важно для самозанятых и физических лиц. В частности, вместо справки 2-НДФЛ, которой у них может не быть, законопроектом предусматривается предоставление иных документов. В третьем чтении принят законопроект, позволяющий предпринимателям погашать налоговые платежи непосредственно в зале судебных заседаний. Также в законе закрепили норму об удаленной форме работы. Она практикуется повсеместно, но многие моменты не были отрегулированы. В частности, время работы. Важным является переход на цифровой документооборот, который тормозился долгие годы. Законодательство в этой сфере будет развиваться и дальше.

Кстати

У субъектов малого предпринимательства появилась возможность на специальном интернет-портале www.investrb.ru получать необходимую информацию о региональных мерах господдержки, на которые они могут претендовать.