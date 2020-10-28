В Казани открыли новое культурное пространство

В столице Татарстана появился необычный театр. "Фабрика", расположенная в здании на улице Маяковского, ждет гостей уже в ноябре. Свое название театр получил потому, что первые репетиции труппа проводила на предприятии Алафузова, и вот теперь прописалась здесь постоянно. В спектаклях играют не профессиональные актеры, а драматургия строится на сторителлинге, то есть на реальных историях из жизни.

- За основу постановок мы не стали брать произведения классиков или современных авторов, - говорит основатель проекта Марина Динова. - Мы обыгрываем истории, которые случились в жизни обычных людей.

Пока в репертуаре только один спектакль с названием "Сейчастье". Динова попросила рассказать актеров о тех моментах в их жизни, когда они были счастливы. И самые интересные истории вошли в спектакль.

- Я просто подумала, что сегодня, в непростое время, когда многие люди тревожатся по поводу происходящего из-за пандемии, глоток свежего воздуха, рассказы о счастье будут очень уместны, - говорит режиссер.

Следующая постановка, которую актеры готовят к выпуску, расскажет о домашнем насилии. Но режиссер просит не сравнивать казанскую труппу с московским театром "Док". Ее задача сделать этот проект непохожим на уже существующие.

Театр называет себя народным. Уже сегодня на его базе открываются курсы актерского мастерства. По словам основателя "Фабрики", окончив их, каждый может принять участие в спектаклях в качестве актера. За месяц слушателей обучат держаться на сцене, не бояться публики и многим другим премудростям. Непрофессиональные актеры не играют, а как бы проживают на сцене историю, пропуская ее через себя. От этого действие получается более искренним.

Марину Динову не смущает, что в Казани уже существуют небольшие труппы: например, театр "Акт" или театр "Вентилятор". По ее мнению, каждый проект найдет своего зрителя, а многообразие только пойдет на пользу столице республики.