В Казани открыли новое культурное пространство

Новости

Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
Начались слушания по делу задержавших Голунова полицейских 17:02
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 18:16
Рубрика: Культура

В Казани открыли новое культурное пространство

Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 244(8298)
В столице Татарстана появился необычный театр. "Фабрика", расположенная в здании на улице Маяковского, ждет гостей уже в ноябре. Свое название театр получил потому, что первые репетиции труппа проводила на предприятии Алафузова, и вот теперь прописалась здесь постоянно. В спектаклях играют не профессиональные актеры, а драматургия строится на сторителлинге, то есть на реальных историях из жизни.

- За основу постановок мы не стали брать произведения классиков или современных авторов, - говорит основатель проекта Марина Динова. - Мы обыгрываем истории, которые случились в жизни обычных людей.

Пока в репертуаре только один спектакль с названием "Сейчастье". Динова попросила рассказать актеров о тех моментах в их жизни, когда они были счастливы. И самые интересные истории вошли в спектакль.

- Я просто подумала, что сегодня, в непростое время, когда многие люди тревожатся по поводу происходящего из-за пандемии, глоток свежего воздуха, рассказы о счастье будут очень уместны, - говорит режиссер.

Фото: iStock
Минкультуры поддержит частные театры и музеи

Следующая постановка, которую актеры готовят к выпуску, расскажет о домашнем насилии. Но режиссер просит не сравнивать казанскую труппу с московским театром "Док". Ее задача сделать этот проект непохожим на уже существующие.

Театр называет себя народным. Уже сегодня на его базе открываются курсы актерского мастерства. По словам основателя "Фабрики", окончив их, каждый может принять участие в спектаклях в качестве актера. За месяц слушателей обучат держаться на сцене, не бояться публики и многим другим премудростям. Непрофессиональные актеры не играют, а как бы проживают на сцене историю, пропуская ее через себя. От этого действие получается более искренним.

Марину Динову не смущает, что в Казани уже существуют небольшие труппы: например, театр "Акт" или театр "Вентилятор". По ее мнению, каждый проект найдет своего зрителя, а многообразие только пойдет на пользу столице республики.

В регионах Культура Театр ПФО

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Володин - Силуанову: Вы не слышите запросы граждан и депутатов
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"