Вакцинация против коронавируса, проведенная новым препаратом в Кирове и Санкт-Петербурге 20 октября, осложнений у добровольцев не вызвала.

- Субфебрильной температуры (37,1 - 38,0. - Прим. ред.) ни у кого после прививки не выявлено, - подчеркнул на совещании в кировском научно-образовательном центре (НОЦ) "Биополис" Айдар Ишмухаметов, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов (ФНЦИ РИП) РАН имени Чумакова. - Это очень важно. Могу сказать, что осложнений у уже привитых добровольцев в Новосибирске не было.

Напомним, что испытания новой вакцины от COVID-19, разработанной ФНЦИ РИП РАН имени Чумакова, начались 7 октября в Новосибирске, а продолжились в Кирове и Санкт-Петербурге - "РГ-Неделя" рассказала об этом в предыдущем номере. Общее количество добровольцев в трех городах составляет 300 человек, из них 70 - в Кирове.

Айдар Ишмухаметов высоко оценил предоставленную возможность проведения исследований новой противоковидной вакцины в Кировской области и создания здесь филиала ФНЦИ РИП РАН имени Чумакова.

- Совершенно органично получилось, что очередным этапом наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины от полиомиелита в отношении заболеваемости COVID-19 (она стартовала весной этого года. - Прим. ред.) стали испытания специфической вакцины, благодаря чему у нас появляется возможность с вашей помощью выработать для всей страны и даже для всего мира возможности по профилактике COVID-19, - отметил Айдар Ишмухаметов, обращаясь к руководству Кировской области. - Мне кажется, что мы очень вовремя все это делаем.

Что касается филиала центра исследований имени Чумакова, то он открылся на Вятке также минувшей весной и стал составной частью НОЦ "Биополис" - его создание началось в Оричевском районе год назад. Кроме подразделения ФНЦИ РИП РАН в числе участников научно-образовательного центра значатся Курчатовский институт, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельхозакадемия, Вятский государственный университет и фармацевтические компании.

Основные задачи "Биополиса" - развитие биофармацевтической промышленности региона, расширение сотрудничества предприятий и организаций в рамках кластерной политики, увеличение числа клинических исследований и повышение их качества. В итоге НОЦ должен внести заметную лепту в развитие отечественного рынка фармацевтических препаратов и повышение качества лечения пациентов.

Кстати, в Министерстве науки и высшего образования РФ объявлен конкурсный отбор среди НОЦ страны, и "Биополис" примет в нем участие. Сейчас готовится вся необходимая документация.

Комментарий

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

- Заявка на конкурс, которую мы составляем, находится в высокой степени готовности. В ней мы описываем ключевую историю, вокруг которой будет строиться на первом этапе программа деятельности НОЦ в краткосрочной перспективе. Она в первую очередь связана с клиническими исследованиями. Кроме того, мы опишем и другие проекты, которые можно добавить к основному. Эта заявка подается для того, чтобы получить официальное признание на федеральном уровне нашего научно-образовательного центра. В заявке один из основных моментов - это не только создание административно-территориальной единицы, но и организация особой экономической зоны, а также транспортной и социальной инфраструктуры.