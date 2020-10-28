В Прикамье ДНК-тест освободил мужчину от уплаты алиментов

В Прикамье суд освободил от уплаты алиментов жителя Юсьвинского района Пермского края из-за внезапно возникших обстоятельств.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, мужчина установил отцовство над ребенком, которого родила его жена. Спустя семь лет пара распалась, экс-супруга подала заявление в суд на взыскание с бывшего мужа алиментов. Мужчина выплачивать деньги отказался, мотивируя это тем, что не является биологическим отцом ребенка. В его отношении судом была применена процедура принудительного взыскания долга.

В дальнейшем спорную ситуацию разрешил ДНК-тест, который подтвердил, что должник не является биологическим отцом мальчика. Суд освободил мужчину от обязанности по содержанию несовершеннолетнего, а также аннулировал его задолженность. Сведения о нем как об отце исключены из актовой записи о рождении ребенка.