Областное управление Следственного комитета направило в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом мэрии Саратова Елены Салеевой и ее подчиненного Андрея Краснова. Чиновников обвиняют в превышении полномочий и получении взяток на 17 миллионов рублей.

Уже несколько лет в Саратове не утихают коррупционные скандалы с незаконными стройками. Фото: Владимир Янченко/РГ

По версии следствия, в 2013-2016 годах сотрудники мэрии незаконно получили эти деньги от двух предпринимателей за предоставление права аренды на земельный участок в Заводском районе Саратова. Большая часть этой суммы была выплачена наличными, кроме того, застройщик передал Краснову автомобиль "Лексус" стоимостью 4 миллиона рублей. Чтобы скрыть взятку, оформили договор купли-продажи.

В "благодарность" городские чиновники изменили вид разрешенного использования участка, который не предназначался для строительства жилья, и в обход закона предоставили его в аренду без проведения торгов. Впоследствии по этим основаниям прокуратура через суд добилась отмены решения мэрии.

К настоящему времени уже вынесены приговоры по земельным делам в отношении бывших руководителей Энгельсского и Марксовского муниципальных районов, а также ряда застройщиков, которые собрали деньги граждан, но жилье так и не построили. Самым масштабным и громким стало дело в отношении строителя Алексея Абасова и его жены Галины Черновой, пострадавшими по нему проходят почти 800 дольщиков. По словам пострадавших, хотя застройщик не выполнял своих обязательств перед ними, мэрия тем не менее согласовывала выделение все новых участков под застройку и выдавала разрешения на строительство.

После своего задержания Галина Чернова назвала фамилии целого ряда муниципальных чиновников и работников правоохранительных органов, которым якобы платили застройщики, а также раскрыла суммы действовавших в мэрии прайсов и сами незаконные схемы. Однако уголовное дело возбудили только в отношении Салеевой и Краснова. Как заявили представители правоохранительных органов, остальные сведения не подтвердились.

В "благодарность" чиновники изменили вид разрешенного использования участка, который не предназначался для строительства жилья, и в обход закона предоставили его в аренду без проведения торгов

Обвиняемые своей вины не признают. По мнению адвоката Елены Сергун, правоохранители лишь создают видимость борьбы с коррупцией. Все обвинительное заключение в отношении ее подзащитной Елены Салеевой построено на противоречивых показаниях Галины Черновой, которая сама является подозреваемой в более серьезном преступлении - создании организованного преступного сообщества. Часть событий, которые легли в основу уголовного дела, относятся к тому времени, когда Елена Салеева еще не работала в мэрии и даже не жила в Саратове, занимая должность в представительстве региона в Москве. Кроме того, следствие никак не объяснило, какое отношении Салеева имеет к "Лексусу", купленному Красновым у Абасова.

Год назад прокуратура Саратова не утвердила обвинительное заключение и вернула дело в городской следственный отдел. После этого расследованием занимался отдел по особо важным делам областного управления СК, но, по словам адвоката, никаких новых обвинений в нем не появилось, хотя следователи опросили "еще полгорода".

Ранее Галина Чернова рассказывала члену общественной наблюдательной комиссии УФСИН Николаю Скворцову, что знакома с Салеевой много лет, со времени работы в региональном правительстве. По словам предпринимательницы, они вместе отдыхали на дорогом испанском курорте, причем поездку оплачивал ее муж.

Расследование в отношении городских чиновников Саратова было начато после развернувшейся в регионе кампании по проверке законности выделения земельных участков ("Спохватились" - "Экономика Поволжья" от 6 февраля 2018 года). Как заявлял тогда губернатор Валерий Радаев, ущерб муниципальному бюджету областного центра от раздачи земельных участков застройщикам без проведения торгов мог составить более четырех миллиардов рублей.

Тогда Елена Салеева в администрации Саратова занималась работой по ревизии земельных отношений за прошлые годы. Два года назад она рассказывала журналистам, что рабочая группа выявила больше двухсот земельных участков площадью свыше 240 гектаров, которые не использовались или использовались нецелевым образом. Как полагала председатель городского комитета по управлению имуществом, порядка 90 гектаров земли можно было вернуть обратно в муниципальную собственность.

Кстати

Сначала уголовное дело возбудили только в отношении Андрея Краснова. Позже следствие привлекло и Елену Салееву. Два года назад следователи ходатайствовали о взятии ее под стражу, однако тогда суд решил ограничиться домашним арестом, который потом заменил на подписку о невыезде.