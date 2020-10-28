В Ижевске возбудили дело за отрицание в соцсетях Холокоста

В Удмуртии возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В совершении преступления подозревают 57-летнего жителя Ижевска, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По версии следствия, с 1 января по 31 декабря 2019 года мужчина в одной из социальных сетей разместил материалы, в которых отрицался факт преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны и одобрялись действия нацистов.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 354.1 УК России. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления. За его совершение ижевчанину грозит до трех лет тюрьмы.