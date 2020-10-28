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28.10.2020 11:21
Рубрика: Происшествия

В Ижевске возбудили дело за отрицание в соцсетях Холокоста

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В совершении преступления подозревают 57-летнего жителя Ижевска, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

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По версии следствия, с 1 января по 31 декабря 2019 года мужчина в одной из социальных сетей разместил материалы, в которых отрицался факт преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны и одобрялись действия нацистов.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 354.1 УК России. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления. За его совершение ижевчанину грозит до трех лет тюрьмы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Вторая мировая война

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