За что наказали гоночную трассу "Нижегородское кольцо"

В сентябре 2020-го решением комиссии Федерации мотоциклетного спорта России (МФР - от английского motorcyckle federation of Russia) приостановлено действие свидетельства соответствия для гоночной трассы "Нижегородского кольца" (NRing) из-за нарушения норм безопасности. Если вопрос со свидетельством не решится, то в 2021 году NRing не сможет проводить любые титульные соревнования по мотоспорту.

Два нарушения были зафиксированы во время этапа соревнований "Моторинг" 22-23 августа 2020 года: одного участника допустили без медицинской страховки (на трассе он упал и оказался в больнице), еще двоим несовершеннолетним разрешили участвовать в заезде со взрослыми (для подростков должен быть организован отдельный старт).

Председатель комитета по трассам и безопасности МФР при комиссии по шоссейно-кольцевым мотогонкам (ШКМГ) Павел Волков отметил, что эта проблема допуска детей характерна и для других мотосоревнований. Поэтому стоит подкорректировать правила проведения заездов.

Все вроде бы законно: правила есть правила. Но у людей, тесно связанных с ШКМГ, появились вопросы к МФР.

- Формально у нас лицензию пока никто не отобрал. МФР нам написала письмо, что как бы собираются приостановить ее действие. А на основании чего? - удивлен генеральный директор NRing Сергей Пигулевский. - Мы не являемся организаторами и не проводили данное соревнование. Кольцо арендовал "Моторинг". Региональное отделение МФР должно было присутствовать на официальных соревнованиях. Они никак не повлияли на ситуацию, не остановили гонку. Мы лишь предоставили трассу, ответственность за безопасность лежит на организаторах.

- Безопасность детей - это, конечно, правильно. Но заезды "Моторинг" не являлись титульными, они были неформальными соревнованиями. И организаторы "Моторинга" заявили, что у них не было указаний по поводу отдельного обеспечения заездов детей, - тоже недоумевает Владимир Карзаев, мотогонщик международного уровня, директор нижегородской мотошколы "Академия".

Обидно еще то, что проблемы с треком начались именно после того, как нижегородская мотогонщица из команды Chrome Racing Анастасия Белякова победила более возрастных пилотов в "ямаховском" зачете R3 (мотоциклы объемом двигателя 300 кубов). А ее партнер по команде - 16-летний Илья Василевский - блестяще отъездил сезон и, не случись пропуска этапов, наверняка стал бы чемпионом в гонках на мотоциклах с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Илья побеждал в Supersport Evo ("Российский Супербайк" (RSBK)), брал золото и серебро в классе STK600 чемпионата Motoring International Cup на всех этапах, в которых участвовал.

И вот после всех этих побед нижегородские болельщики могут остаться без титульных соревнований из-за решения МФР. Кстати, Илья завершает свою карьеру в большом спорте, поскольку у родителей нет средств на финансирование его выступлений. И это притом, что министр спорта Нижегородской области не так давно, будучи в гостях у "РГ", отметил победы именно Ильи Василевского.

Отметим, что в Нижегородской области у ШКМГ нет финансовой поддержки со стороны властей. Между тем коммерческий потенциал этого вида спорта огромен - международные трансляции MotoGP собирают миллиарды долларов. Да и у МФР, как выяснилось, нет желания тормозить развитие ШКМГ.

Вместе с тем есть серьезная угроза того, что в следующем году Нижний Новгород может лишиться права проводить официальные чемпионаты по ШКМГ. Возможно, региональному минспорта стоит более внимательно отнестись к этому вопросу и сделать какие-то шаги, которые помогут его решению. Речь идет не только о престиже Нижнего Новгорода, но и о развитии шоссейного мотоспорта в регионе в целом.

Компетентно

Игорь Коновалов, председатель комиссии МФР по шоссейно-кольцевым гонкам:

- У МФР есть желание развивать шоссейно-кольцевые мотогонки. Дело в том, что соревнования по ним стали проводиться в России недавно. Появились новые, отличные трассы, чему мы только рады. Но стоит привести регламенты ШКМГ в соответствие с законами, с правилами, установленными Минспорта РФ, приучить организаторов к выполнению всех правил. Чем мы и занимаемся. Так, на NRing должно быть наличие сорока квалифицированных, официально оформленных судей-маршалов. Как минимум третьей категории. Мы проверили - это требование не выполняется. Отсюда и погрешности при проведении заездов, отсюда и наше предостережение отозвать лицензию. Которая, кстати, у "Нижегородского кольца" и так заканчивается в этом году - ее и без того надо продлевать на 2021-й. Мы хотим развивать ШКГМ, но все должно быть по закону.