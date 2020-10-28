Мать 1979 года рождения и двое ее малолетних сыновей 7 и 3 лет сгорели в частном доме в Башкирии. К сожалению, МЧС ежегодно фиксирует рост подобных трагедий каждой осенью, когда температура начинает снижаться и люди обогреваются как могут. Гибель целых семей с детьми давно стала бичом во многих регионах страны.

До этой трагедии в Башкирии подобные случаи фиксировались в Ленинградской, Воронежской, Самарской областях. Примерно месяц назад в Тюменской области из-за возгорания в доме погибли трое детишек. Следователи, расследующие это уголовное дело, установили, что пожар произошел в садовом товариществе "Малинка", где погибшая семья поживала круглогодично. Первыми тушить огонь прибежали соседи. Они вытащили из огня троих детей, двое из которых, мальчики 6 и 11 лет, позже скончались в больнице. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело четырехлетней девочки. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности проводки.

А 24 октября пожар в доме унес жизни мальчиков 4 и 7 лет. Это случай произошел в селе Шуриновка в Воронежской области. Мать, ее старшую дочь и бабушку удалось спасти до приезда пожарных.

И вот всего пару дней спустя после воронежской трагедии жуткую статистику пополнила Башкирия. Интересно, что предотвратить гибель обоих сыновей и их матери не помог даже пожарный извещатель, который был установлен год назад в рамках республиканской программы заботы о семьях повышенного риска. Погибшую женщину уже лишали родительских прав. От первого брака у нее остались трое детей, которые живут с отцом. В этом году женщину пытались повторно лишить родительских прав, но не успели. Второй ее муж во время трагедии был на работе в другом городе. Как и почему дети и женщина не услышали звук сирены в доме, теперь навсегда останется загадкой.

С начала года в Башкирии произошло восемь пожаров, унесших жизни девятерых детей

- С начала года в республике произошло 8 пожаров, унесших жизни 9 детей. Прокурором будет дана оценка соблюдения муниципалитетом законодательства о пожарной безопасности, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Возможно, кого-то накажут, но прервать страшную статистику смертности в собственных домах это не поможет. Помимо местных программ помощи, в стране существует федеральная программа установки извещателей в домах многодетных семей. Увы, как показывает практика, проблему это не решает, извещатели нередко выключают.