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28.10.2020 03:38

АО "РЭС": надежность и качество электроснабжения потребителей в приоритете

Качество электрической энергии - ключевой приоритет в деятельности АО "РЭС", а проведение работ по реконструкции электрических сетей - это залог выполнения обязательств компании перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Практически в каждом филиале АО "РЭС" обозначен перечень объектов электрических сетей, реконструкция и ремонт которых требует приоритетной реализации. Наиболее высокая концентрация таких объектов - в Новосибирске и его ближайшей агломерации, где ведется активная индивидуальная застройка.

Одним из примеров системной работы по улучшению параметров надежности и качества электроснабжения потребителей может служить реконструкция электросетей в селе Барышево Новосибирского района Новосибирской области. В АО "РЭС" неоднократно поступали обращения о низком уровне напряжения от жителей микрорайона Орловка этого села. Откликаясь на просьбы потребителей, энергетики провели в данном микрорайоне такие работы по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, как:

* замена трансформаторов в подстанциях на большую мощность, а также строительство новых комплектных трансформаторных подстанций;

* перераспределение нагрузки на существующих воздушных линиях 0,4 кВ по улицам микрорайона: Ватутина, Дачная, часть улицы Ленина и Лесная;

* замена голого провода на cамонесущий изолированный провод (СИП), который позволяет значительно снизить риск короткого замыкания, препятствует налипанию мокрого снега, а также исключает возможность незаконного подключения.

В результате мероприятий, выполненных на ряде улиц микрорайона Орловка, и энергетики, и сами потребители отмечают улучшение качества и надежности электроснабжения - снизилась частота аварийных отключений, сократилась их продолжительность, а также уменьшилось количество обращений от жителей села по поводу неудовлетворительного качества и перерывов в электроснабжении.

По другим участкам села Барышево реконструкция электросетей рассматривается в следующих плановых периодах. Всю информацию о предстоящих плановых работах с отключением электроэнергии жители села смогут получить на официальном сайте АО "РЭС" www.eseti.ru в соответствующем разделе "Работы с отключением электроэнергии", где указываются адреса, даты и время проведения работ.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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