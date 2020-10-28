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28.10.2020 03:37

Нашли управу на "наливайки"

Областные депутаты упорядочили торговлю пивом
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 244(8298)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали законопроект, ограничивающий работу пивных точек, расположенных в многоквартирных домах.
Депутаты поддержали законопроект, ограничивающий работу пивных точек, расположенных в многоквартирных домах. Фото: Татьяна Кравченко Депутаты поддержали законопроект, ограничивающий работу пивных точек, расположенных в многоквартирных домах. Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты поддержали законопроект, ограничивающий работу пивных точек, расположенных в многоквартирных домах. Фото: Татьяна Кравченко

Явление это довольно распространенное как в областном центре, так и районах. Новосибирцы не раз обращались к властям, требуя запретить продажу пива в жилых домах.

Этот вопрос стал основным в повестке первого в новом созыве заседания комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

- Мы все прекрасно понимаем, что размещение торговых точек в жилых домах - это в принципе не есть хорошо. Сегодня работают современные торговые центры, торговля становится все более технологичной. Тем не менее какая-то часть предпринимателей по-прежнему предпочитает работать в "малых форматах". Кроме того, жильцам многоквартирных домов удобно иметь магазинчики в шаговой доступности, - обозначил проблему председатель комитета Александр Терепа.

Он предложил депутатам рассмотреть все аспекты данного вопроса, взвешивая решения, чтобы не пострадал добросовестный бизнес.

По оценке специалистов, более половины предприятий общепита, имеющих лицензии, расположено на первых этажах или в цокольных помещениях жилых домов. На них не распространяется действующий в регионе запрет на розничную продажу алкогольной продукции - с 22:00 до 09:00. Этим пользуются продавцы разливного пива: поставив в помещении один-два столика для посетителей и микроволновую печь для разогрева полуфабрикатов, они называют себя "магазин-закусочная" и торгуют пивом по ночам, работая по сути как магазин.

В мае текущего года региональный парламент уже рассматривал данный вопрос. Тогда в первом чтении одобрение получил областной закон, увеличивающий минимальную площадь торгового зала для предприятий, торгующих алкоголем в розницу, - с двадцати до пятидесяти квадратных метров.

Это стало возможным благодаря вступлению в силу федерального закона №171-ФЗ, предоставившего субъектам РФ право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

Участники заседания поддержали проект регионального закона "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях в Новосибирской области".

Комитет рекомендовал вынести закон на рассмотрение во втором чтении на сессию заксобрания. Региональным парламентариям предстоит окончательно установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, базирующихся в МКД и имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее пятидесяти квадратных метров.

Кстати

В ближайшее время комитет сформирует план работы. Депутаты считают важным сохранить традиции, сложившиеся при работе в предыдущих созывах заксобрания. Особое внимание будет уделено вопросам развития субъектов экономической деятельности, сельских территорий, формированию рынков аграрной продукции. "Наша задача - способствовать тому, чтобы жизнь в селе была не менее комфортной, чем в городе. Сегодня тридцать процентов населения региона проживает в сельской местности, и там должны быть дороги, современные школы, спортивные объекты, ФАПы, учреждения культуры. Будем выполнять наказы избирателей", - отметил Александр Терепа.

Прямая речь

Александр Терепа, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям:

- При принятии окончательного решения по так называемым "наливайкам" необходимо учесть весь спектр предложений, чтобы это не ущемляло права граждан, по просьбам которых закон и принимается. Но, ужесточая порядок размещения объектов общепита, приходится учитывать и потребности бизнеса. Для одних предприятий общественного питания вообще ничего не изменится - они уже вписываются в предложенные условия, другим придется вносить изменения в порядок и график своей работы.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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