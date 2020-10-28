Кабмин выделит 1,3 млрд рублей на жилье пострадавшим в Иркутской области

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Иркутской области еще 1,3 миллиарда рублей для строительства нового жилья и реконструкции домов, поврежденных в результате прошлогоднего паводка. Это позволит пострадавшим от наводнения решить жилищные вопросы и в целом улучшит социально-экономическую ситуацию в регионе. В прошлом году на эти цели из своего резервного фонда правительство направило более 14 миллиардов рублей, в феврале этого года - три миллиарда.

Летом 2019 года стихия затопила в области почти 11 тысяч жилых домов и более 100 социальных учреждений. Уже в сентябре кабинет министров утвердил программу восстановления жилья, объектов связи, социальной и инженерной инфраструктуры. Реализация ее мероприятий продолжится вплоть до 2023 года.