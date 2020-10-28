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Какую помощь оказывает "Телефон доверия" в Кузбассе
Текст: Юлия Славина (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 244(8298)
Преодолеть душевный дискомфорт и эмоциональную нестабильность, справиться со страхами и паникой жителям Кузбасса помогают психологи службы "Телефон доверия". Это важное звено в цепочке, созданной в регионе для оказания комплексной поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Сотрудник "Телефона доверия" порой становится последней ниточкой, удерживающей человека от необратимого поступка. Фото: Татьяна Кравченко Сотрудник "Телефона доверия" порой становится последней ниточкой, удерживающей человека от необратимого поступка. Фото: Татьяна Кравченко
Сотрудник "Телефона доверия" порой становится последней ниточкой, удерживающей человека от необратимого поступка. Фото: Татьяна Кравченко

В Кемеровской области действует двенадцать служб, подключенных к единому общероссийскому номеру детского "Телефона доверия" - 8-800-2000-122. И практически все они входят в систему социального обслуживания населения региона. Причем семь подразделений принимают звонки круглосуточно. Потенциальные абоненты - все жители Кузбасса: более 2,6 миллиона человек, почти 580 тысяч из которых дети.

По данным областного министерства социальной защиты, в начале 2000-х наметилась тенденция к сокращению звонков от детей и подростков. И в 2009 году такие обращения составили лишь одиннадцать процентов. Молодежь все активнее начала использовать интернет, и, чтобы не потерять детскую аудиторию, организаторам службы пришлось искать иные формы работы с подрастающим поколением. И за последние годы, во многом благодаря подключению к общероссийскому номеру, доступность услуг экстренной психологической помощи существенно выросла. А доля детских звонков достигла 35 процентов. В частности, "телефонные" психологи стали эффективнее выявлять несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения.

Отыскать дорогу

- Дети и подростки - особая категория населения, так называемое "государство в государстве". Вопросы, которые их интересуют, остались теми же, что и двадцать лет назад, - взаимоотношения с родителями, любовь, учеба, различные страхи. Изменились только глубина проявления чувств и умение решать проблемы, как, впрочем, и сама жизнь, - отмечает психолог высшей квалификационной категории МКУ Центра психолого-педагогической помощи города Прокопьевска Наталья Андреева. - Молодое поколение одержимо гаджетами, которые позволяют всегда оставаться на связи с друзьями. Мнение друзей подростки ценят гораздо больше, чем мнение семьи. И вырабатывают собственные модели поведения, лишь бы они были отличны от моделей поведения родителей. Конечно, гаджеты, к которым родители сами же и приучают своих чад почти с пеленок, из современной жизни не выкинешь. Но многоопытный интернет не может ответить на вопросы, которые чаще всего задают несовершеннолетние абоненты: "Кто я?", "Что я могу?", "Кем хочу стать?", "Чего я хочу от жизни?"

За четверть века работы консультантом службы экстренной психологической помощи Наталье Романовне приходилось иметь дело с самыми разными собеседниками. Однажды зимой позвонил юноша и очень обыденно сообщил: "Я иду по железной дороге. Хочу броситься под поезд, потому что жить мне надоело! Просто незачем". Что это: желание выяснить, на что способен психолог (такие проверки порой устраивают юные абоненты), или реальная угроза? Опыт подсказывал, что в этот раз на розыгрыш непохоже. "Учусь без троек, есть друзья и любящие родители. Все, как у большинства людей. Но я ничего не могу делать лучше всех - рисовать, петь, сочинять. Нет у меня выдающихся талантов, и ничего в своей жизни замечательного уже не создам", - методично продолжал собеседник, назвавшийся Андреем. Его голос в какой-то момент стих до шепота: "Вот идет поезд". - "Грузовой или пассажирский?" - "Товарный". - "Нет! Товарный нам не подойдет! Нам нужен пассажирский!"… Слова психолога зазвучали под стук колес. Вжавшись в телефонную трубку, нужно было услышать то, что недоговаривал парень, идущий по шпалам. И не позволить оборваться тонкой ниточке, сплетенной за минуты разговора. "Значит не мой поезд…" - "Ты видишь жилье? Иди туда, согрейся и позвони кому-нибудь, кто сможет приехать за тобой!" Эти слова повисли в воздухе - у парня разрядился мобильник. Андрей перезвонит на "Телефон доверия" позже, чтобы передать услышавшему его психологу: "Я буду жить для того, чтобы просто жить!"

Готовых рецептов нет

По словам Натальи Андреевой, проблемы, которые озвучивают абоненты, как лакмусовая бумага проявляют социально-политические изменения в регионе и стране. Введенный этой весной режим ограничений тоже накладывает свой особый отпечаток. Психологи консультируют людей разного возраста, пола и рода деятельности, находящихся в состоянии страха, переживающих панические атаки.

- Как-то позвонила молодая женщина-инвалид: "Боюсь, что заболею, и никто не сможет мне помочь", - продолжает Андреева. - Больше поступает звонков от людей в состоянии алкогольного опьянения. Как мужчины, так и женщины пытаются успокоиться, снять тревогу с себя всеми доступными средствами. Многие жалуются на потерю работы и ухудшение материального положения. И чаще стали звонить супруги, решившиеся на развод, - само-изоляция помогла узнать друг друга лучше. Готового рецепта на каждый конкретный случай нет и быть не может. Наша задача - прежде всего дать возможность выговориться. Это уже немало. Очень часто помогает то, что человек сам сформулировал суть проблемы, структурировал ее и постарался донести до собеседника. Следует выслушать человека, направить, переключить его внимание, заставить посмотреть на ситуацию с другой стороны, чтобы он смог принять единственно верное для него решение.

Звонки к действию

За десять лет работы "Телефона доверия" в Кузбассе на него поступило 585 тысяч звонков. Только в прошлом году их было зарегистрировано 70,2 тысячи. Алгоритм консультирования проблемных абонентов, как сообщили в областном министерстве социальной защиты населения, доведен до всех без исключения служб экстренной психологической помощи. Разработана и специальная памятка. А недостатка в опытных кадрах у "Телефона доверия" в Кузбассе нет.

Специалисты, работающие в консультативной службе, регулярно повышают свою квалификацию, участвуют в обучающих семинарах и тренингах. К примеру, в 2019 году в рамках Первого съезда социальных работников Сибири в Кемерове состоялся семинар "Детско-родительские отношения". Его провел клинический психолог высшей категории из Гонконга док-тор Бенни Лэм. А клинический психотерапевт, супервизор и тренер из Британии Кит Лоринг представил участникам съез-да свою обучающую программу применения арт-терапии в лечении травм.

В Кемеровской области с 1994 года действует система статистической обработки звонков, которые поступают в психологические службы. Накопление, хранение и первичную обработку всей собранной информации позволяет осуществлять мощная компьютерная база данных. На основе анализа специалисты выявляют наиболее острые и социально значимые проблемы региона. Они должны учитываться при принятии управленческих решений. Информация, собранная психологами "Телефона доверия", нередко ложится в основу планирования благотворительных акций и разработки социально значимых проектов.

О самом главном

Ключевая задача службы - как можно раньше выявлять детей, пострадавших от жестокого обращения. Чтобы усилиями разных ведомств им была экстренно оказана комплексная помощь. О работе "Телефона доверия" психологи рассказывают во время акций в городах области, лекций и бесед в образовательных и других специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Поиск новых форм и методов работы с детьми и подростками продолжается. Положительным результатом всего этого можно считать высокую заинтересованность аудитории в "Телефоне доверия". Эксперты отмечают, что кузбасские дети и подростки стали чаще обсуждать с консультантами службы реальные проблемы и гораздо реже звонят, чтобы просто похулиганить. И чем выше степень осведомленности о работе службы, тем больше нуждающихся в помощи находят в лице психолога-консультанта понимающего друга.

Контакт

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.

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