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28.10.2020 03:36

Передали полномочия

Контролировать ремонт сельских дорог будут на уровне района
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 244(8298)
Двум районам Новосибирской области в качестве эксперимента передадут полномочия поселенческих дорожных фондов. Такое решение приняли члены комитета Законодательного собрания региона по транспортной, промышленной и информационной политике.
В этом году в нормативное состояние в рамках нацпроекта приведено почти двести километров автодорог. Фото: Татьяна Кравченко В этом году в нормативное состояние в рамках нацпроекта приведено почти двести километров автодорог. Фото: Татьяна Кравченко
В этом году в нормативное состояние в рамках нацпроекта приведено почти двести километров автодорог. Фото: Татьяна Кравченко

Как отметил руководитель комитета Майис Мамедов, эта тема не раз выносилась на обсуждение. Депутаты ставили под сомнение компетентность и эффективность дорожных фондов поселений. Отмечалось, что в небольших селах нет специалистов, которые бы должным образом контролировали качество дорожных работ, выполнение условий тендеров.

- Органы местного самоуправления сельских поселений не обладают достаточными профессиональными компетенциями для полноценного осуществления этой деятельности. В результате - низкое качество строительного контроля, недобросовестная приемка работ, некачественная проектная документация, - отметил на заседании комитета, которое прошло в режиме видеоконференции, Майис Мамедов. - В этой связи решено передать полномочия с уровня поселений на районный. В пилотном проекте примут участие два района - Карасукский и Баганский.

Руководитель профильного комитета подчеркнул, что случае успеха через год-два этот опыт распространят на другие районы области.

В любом случае, отметил Майис Мамедов, у районных властей будет выбор - брать на себя такие полномочия или нет. Например, Баганскому району в связи с новыми полномочиями дополнительно потребуется порядка 1,5 миллиона рублей на оплату труда новых сотрудников и закупку оборудования.

Данные изменения будут внесены в областной закон "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области". По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, для повышения результативности использования средств дорожных фондов местного значения необходимо укрупнять их до уровня муниципальных районов. В правительстве области предполагают, что тогда будут созданы специализированные районные службы муниципальных заказчиков.

Глава Карасукского района Александр Гофман отметил, что последние восемь лет районный дорожный фонд и дорожный фонд города Карасука объединены.

- Создание на уровне района учреждения типа теруправления автомобильными дорогами позволит рационально использовать средства дорожного фонда в каждом населенном пункте, - уверен Александр Гофман.

Заместитель председателя комитета Сергей Титков сообщил, что в текущем году местные администрации получили на дорожно-строительные работы почти 2,3 миллиарда рублей, из которых более половины пришлось на областной центр.

- Но и районным администрациям достались значительные суммы. А вопросы по содержанию дорог, особенно в зимний период, остаются. В любом случае окончательное решение должно быть взвешенным, - подчеркнул Сергей Титков.

По мнению депутата Владимира Анисимова, при передаче полномочий на уровень районов экономия очевидна. При этом депутат предложил разделить функции по содержанию и строительству, ремонту дорог между сельскими советами и районом.

- Все замечания и предложения депутатов по данному вопросу будут рассмотрены. Ко второму чтению законопроекта мы получим исчерпывающий ответ на вопрос о том, во сколько обойдется такая реорганизация и насколько она будет эффективна. Одновременно стоит подумать, какие еще существуют пути повышения эффективности использования средств дорожных фондов и качества выполняемых в поселениях работ, - резюмировал обсуждение председатель комитета Майис Мамедов.

Тем временем

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив поздравили специалистов и ветеранов отрасли с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечается в конце октября.

Только в этом году в нормативное состояние в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" приведено почти двести километров автодорог. "Хорошие дороги в районах области - необходимое условие развития региона с большой территорией и с протяженной дорожной сетью. Убеждены, что число происшествий на дорогах нашего региона будет сокращаться, а качество транспортных магистралей и культура вождения - постоянно возрастать", - говорится в поздравлении.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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