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28.10.2020 14:48
Рубрика: Происшествия

На Алтае 17 ковид-диссидентов будут судить за акцию протеста в трамвае

Текст: Наталья Граф (Барнаул)
В Барнауле полиция передала в суд материалы дела в отношении 17 местных жителей, организовавших акцию протеста в городском трамвае.

Вечером 26 октября группа людей зашла в трамвайный вагон и устроила скандал. Бунтующие пассажиры отказались надевать маски и парализовали движение общественного транспорта на пересечении улиц Попова и Взлетной. "Антимасочники" заявили, что водитель и кондуктор ущемляют их права. Они кричали, что маски не помогают защищаться от болезни, и отказывались покинуть салон.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Данные о случившемся были оперативно переданы в центральную диспетчерскую предприятия, - рассказали "РГ" в МУП "Горэлектротнанс". - На место незамедлительно прибыли ревизоры службы по безопасности движения и полицейский наряд. Было принято решение отправить вагон с бунтующими пассажирами в тупик на станцию "Докучаево", где нарушителей уже ждали несколько полицейских экипажей.

На хулиганов были составлены протокола об административном нарушении. Им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, это уже не первый случай, когда так называемые ковид-диссиденты блокируют движение общественного транспорта. Секта "антимасочников" называет себя "Народным контролем" и ведет активную деятельность в социальных сетях. Активисты группы призывают горожан не соблюдать масочный режим, убеждая их, что средства индивидуальной защиты вредят здоровью.

- Только за последние несколько дней из-за простоев по вине "антимасочников" МУП "Горэлектротранс" города Барнаула потерял около 50 тысяч рублей планового дохода за наличный расчет, - сообщает администрация города Барнаула. - Из-за нарушения масочного режима электротранспорт простоял на линии более 4,5 часов и не довез до места назначения около 3,5 тысяч пассажиров, среди которых большую часть составляют пенсионеры и льготники.

Несмотря на финансовые потери, барнаульские транспортники намерены продолжать борьбу с каждым нарушителем масочного режима. В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 218 новых пациентов с COVID-19.

- Если пассажир отказывается надевать защитную маску и не выходит из транспортного средства самостоятельно, на место будет вызываться наряд полиции, - предупреждают сотрудники МУП "Горэлектротранс".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Пандемия коронавируса COVID-19

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