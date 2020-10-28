На иркутском участке БАМа аварийные дома расселяются с опережением

В этом году в новые дома и квартиры уже переехали 112 семей, хотя ожидалось, что их будет 89. Это жители Усть-Кута и поселка Магистральный. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

В этом году по программе "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области" предусмотрено 223,6 миллионов рублей. Из них 127,7 миллионов рублей - из федерального, 86,2 миллиона рублей - из областного, 9,6 миллиона рублей из местных бюджетов. Собственникам аварийного жилья предлагают несколько вариантов переселения: это строительство новых домов, либо приобретение домов или квартир на первичном или вторичном рынках в населенных пунктах Иркутской области. Оно должно быть такой же площади, как и аварийное.

В этом году планировалось расселить 89 семей, которые проживают в 16 многоквартирных домах. Их общая площадь составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Так как квартиры имели небольшую площадь, число участников программы удалось увеличить. Уже расселено 112 семей. Общая площадь их жилья составляет 4,5 тысяч квадратных метров. Новые дома и квартиры для них приобрели на 208,8 миллионов рублей. На оставшиеся средства приобретут жилье для нескольких семей.

Программа по переселению жителей аварийных домов на Байкало-Амурской магистрали действует с 2012 года. Первый этап занял семь лет. За это время расселили 52,4 тысячи квадратных метров жилья, которое было признано аварийным до 2012 года. В новое жилье переехали 1034 семьи из Братска, Усть-Кута, Железногорска-Илимского, Бодайбо, посёлков Магистральный, Видим, Звездный, Улькан, Вихоревка, Зяба, Кежемская. Сейчас идет второй этап программы. Он рассчитан до 2022 года. В его рамках расселяют жителей домов, признанных аварийными с 2012 до 2017 года. Это 204 семьи из городов Усть-Кут и Бодайбо, посёлков Звёздный, Ния, Улькан, Магистральный. Планируется, что в следующем году в новое жилье переедут 42 семьи. Будет расселено 2,3 тысячи квадратных метров жилья. На это будет направлено 111,3 миллиона рублей, 15,5 из них - из федерального бюджета.

Напомним, что на прошлой неделе в Тулуне, пострадавшем в 2019 году от наводнения, 20 работников социальной сферы получили ключи от новых квартир. Новоселов поздравили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и начальник ВСЖД Василий Фролов. Две блок-секции из 50 квартир для учителей, врачей и работников культуры также возведены в рамках сотрудничества правительства региона и ОАО "РЖД".

- Эти дома были построены в кратчайшие сроки - меньше, чем за год. Строители и компания РЖД, которая финансировала работы, сделали все, чтобы вы как можно скорее забыли о том страшном наводнении, которое было в 2019 году. Тогда многие из вас лишились жилья, имущества, не знали, как жить дальше. Исполняя поручение президента России Владимира Путина областное руководство, многие предприятия и коммерческие структуры активно включились в работы по ликвидации последствий наводнения. Вы сами видите, как преобразился ваш город, сколько уже построено и отремонтировано: новая школа, больница, жилые дома, благоустроена улица Ленина. Сегодня ключи от квартир мы передаем людям, работающим в социальной сфере, мы заинтересованы в кадровом потенциале, чтобы люди приезжали и возвращались в город, чтобы Тулун дальше жил и развивался, - подчеркнул губернатор.

Как пояснила вице-мэр Тулуна Елена Абрамова, из пятидесяти - 10 квартир остаются в резерве для молодых специалистов, которые будут приезжать на работу в Тулун, остальные новоселы занимаются оформлением документов. По ее мнению, для людей служебное жилье - это важнейший фактор, чтобы остаться в городе.

Строительство четырех жилых домов в Тулуне и Нижнеудинске, в каждом из которых по 25 квартир, стартовало в феврале 2020 года со сдачей в эксплуатацию в 2021 году. После обращения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева к руководству РЖД сроки строительства были сокращены. В настоящее время в двух блок-секциях работы полностью завершены. Квартиры с полной внутренней отделкой. В подъездах установлены лифты, подъемники для маломобильных граждан, в каждом жилом помещении есть электроплита, а также нагреватели для воды на случай отключения центрального горячего водоснабжения. Выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей - канализации, электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, выполнено благоустройство территории. Документы на право собственности получены.

Еще два дома будут готовы к концу года. В них будут жить специалисты ОАО "РЖД".

- Мы стремимся создать людям хорошие условия для жизни и работы, решить социальные вопросы. Только совместными усилиями мы сможем помочь городу, пострадавшему от такого страшного наводнения. На строительство всех четырех домов направлено 650 миллионов рублей. Также на условиях софинансирования ОАО "РЖД" участвует в возведении в Тулуне школы на 1275 мест. Компания выделит средства, покрывающие половину стоимости строительства, порядка 750 млн рублей. Ожидается, что новая школа откроется 1 сентября 2021 года, - рассказал начальник ВСЖД Василий Фролов.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"