В Новосибирской области пересмотрели подходы в реализации программы, направленной на комплексное развитие сельских территорий. Депутаты Законодательного собрания региона считают, что она должна быть дополнена наказами избирателей.

- Программа относительно молодая, она появилась по инициативе президента страны и поддерживается федеральным бюджетом. Это позволяет комп-лексно развивать наши сельские территории. Госпрограмма реально работает, но мы пока ее возможности недооцениваем, - отметил председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев.

Руководитель комитета сообщил, что только в этом году на реализацию программы направлено чуть меньше полутора миллиардов рублей, из них 1,08 миллиарда - федеральные средства.

Сейчас правительство региона подготовило изменения, которые необходимо внести для участия в госпрограмме. Как объяснил на заседании комитета заместитель министра сельского хозяйства области Владимир Пахомов, коррективы нужны в связи с уточнением плановых (прогнозных) значений целевых индикаторов программы, а также с июльскими поправками в областной бюджет.

Предлагается увеличить индикатор ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку, так как по факту объемы строящегося жилья для получателей социальных выплат в 2020-2021 годах оказались больше расчетных показателей, которые были прописаны при разработке программы. Также нужно изменить показатель по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

Депутат Глеб Поповцев считает, что при реализации госпрограммы необходимо учитывать наказы избирателей, которые касаются всех жителей сел. Это позволит сконцентрировать средства на решение самых насущных проблем сельских территорий.

Однако для того, чтобы наказы были включены в госпрограмму, нужны проекты, которые будут отобраны на конкурсной основе.

Министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко подтвердил, что для вхождения в федеральную программу необходимо представить проектно-сметную документацию (ПСД). Но ни одно муниципальное образование, тем более сельское, не имеет на это средств в бюджете.

Депутат Валерий Червов напомнил, что многие важные объекты из-за затяжек с подготовкой ПСД так и не были построены. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов отметил, что с так называемыми "переходящими" наказами могут возникнуть сложности, когда уже готовая ПСД может устареть.

- Учитывая, что в последние годы планка требований к ПСД растет, а следом увеличивается цена на ее разработку, на уровне правительства региона принято решение: если те или иные стратегические мероприятия по развитию территории будут укладываться в госпрограммы, то одновременно будет планироваться и финансирование на проектирование, - предложил Виталий Голубенко.

Прямая речь

Федор Николаев, председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности:

- Программа комплексного развития сельских территорий предполагает развитие по всем направлениям - это и культура, и строительство дорог, и здравоохранение. И еще один важный момент: необходимо, чтобы минфин, минэкономразвития были не соисполнителями, а, скажем так, настоящими кураторами программы, чтобы была возможность совместно с минсельхозом стратегически решать все вопросы, связанные с реализацией госпрограммы.

Кстати

Благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" преображается микрорайон Молодежный в Маслянинском районе. В 2020 году здесь выполнены работы по обустройству сети газоснабжения, строятся дороги. В Сузунском районе возводят социально-значимые объекты. Как отметил спикер заксобрания Андрей Шимкив, в их числе - блочно-модульная угольная котельная, которая будет обеспечивать теплом и горячей водой значительную часть Сузуна. Также в рамках госпрограммы возводится пристройка к Сузунской средней школе № 301 имени Василия Андреевича Левина.