Новосибирский губернатор дал прогноз по ситуации с коронавирусом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции напряженной. Но, как отметил глава региона, сейчас происходит определенная стабилизация, когда несколько дней количество инфицированных в области не растет, также не увеличивается количество госпитализированных пациентов.

- Это осторожная надежда на то, что с точки зрения нагрузки на медицину ситуация начнет улучшаться уже на следующей неделе. Потому, что подойдет срок выписки тех больных, которые госпитализировались в пик, в начале октября, и в наших клиниках и поликлиниках у врачей и медсестер появится дополнительное время, в том числе для оказания помощи новым больным, если они будут появляться. Такая надежда есть, мы ожидаем, что ситуация пойдет на облегчение на следующей неделе, - поделился Андрей Травников в ходе прямого эфира телеканала "Вести Live".

Губернатор отметил, что правительство области, минздрав и все соответствующие службы готовились к сложной второй волне. Но масштаб было трудно предсказать.

В течение лета в регионе серьезно укрепили материальную базу медицинских учреждений, во многих больницах появился кислород, было приобретено необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции, создан хороший запас средств индивидуальной защиты.

- Более пяти тысяч медицинских работников прошли краткосрочные курсы для того, чтобы понимать, как бороться с коронавирусной инфекцией, лечить людей. Сегодня наша медицина работает с высочайшей загрузкой, медики трудятся с переработками. Свыше 50 клиник перепрофилированы для оказания помощи больным с COVID-19. На всякий случай, готовим дополнительные мощности, - отметил глава региона.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия - по телефону "112". Введен обязательный масочный режим.