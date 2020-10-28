Под Новосибирском 14-летняя мать спрятала младенца в морозилке

Следственный комитет начал проверку по факту гибели новорожденного в одном из сел Новосибирского района.

По предварительным данным,14-летняя школьница родила ребенка у себя дома и спрятала его в морозильной камере.

- Девочка сама пришла в правоохранительные органы и рассказала о случившемся, - сообщил "РГ" главный эксперт аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов.

Известно, что школьница состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко выясняет, какая работа проводилась с девочкой и почему инспектора не знали о ее беременности.

В настоящее время с девочкой работают следователи и психологи.

- Выясняются все обстоятельства гибели младенца, - заявила представитель СУ СК РФ по региону Анастасия Кулешова.