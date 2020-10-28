На удаленное обучение с понедельника, 26 октября, переведены все общеобразовательные школы, техникумы и колледжи Кузбасса.

Теперь учителя и школьники в Кузбассе общаются только с помощью цифровых технологий. Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщила замгубернатора области Елена Пахомова, такое решение принято из-за непростой эпидемиологической ситуации. В регионе растет количество заразившихся коронавирусом среди педагогов и учащихся. Потому обучение во всех территориях будет проводиться в дистанционном формате вплоть до 22 ноября. При этом в начале ноября школьники уйдут на осенние каникулы.

Кузбасский оперативный штаб опубликовал подготовленные областным министерством образования и науки рекомендации для родителей школьников, как организовать дистанционное обучение. Специалисты советуют составить расписание занятий, соблюдать распорядок дня, заниматься уроками в форме или спецодежде (для создания деловой атмосферы), следить за успехами ребенка и мотивировать его, наглядно обозначая достижения, устраивать физкультминутки, регулярно проветривать помещение.

Онлайн уже начали проводить занятия и некоторые организации дополнительного образования. Вузам Кузбасса также рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение. В частности, Кемеровский госуниверситет проработает в таком режиме до конца октября, а дальше - по ситуации. А студенты четвертого-пятого курсов Кемеровского медицинского госуниверситета досрочно отправились на практику в лечебные учреждения. Они работают в госпиталях и поликлиниках.

- Шестьдесят три студента пятого курса лечебного факультета распределены на пять поликлиник. В их обязанности, в частности, входит работа в колл-центре. Ребята анализируют поступающие данные, и после этого сведения о пациентах с отклонениями в здоровье и требующих осмотра врача передаются выездным бригадам. Студенты помогают оформлять рецепты на льготные лекарства, работают в регистратуре, - отметила замглавного врача по лечебным вопросам городской клинической больницы N4 Кемерова Надежда Жарская.

По данным пресс-службы медвуза, на помощь кузбасским врачам вышли 576 студентов. Все они застрахованы и в "красную зону" отправляются только по добровольному согласию. Практиканты получат материальную помощь: по шесть тысяч рублей - те, кто работает в Кемерове, и по десять тысяч рублей - те, кто отправился на другие территории.