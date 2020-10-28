Томские ученые создали экологичную замену углю

Специалисты Томского политехнического университета добились улучшения свойств биотоплива, способного стать экологически чистой заменой бурому углю. Как передает РИА Новости, альтернативу традиционному топливу, не уступающую ему в эффективности, удалось получить из торфа и отрубей.

Разработка органического топлива - перспективное направление альтернативной энергетики, важнейшей задачей которого стало снижение загрязнения окружающей среды. Томские ученые применили метод седиментационного разделения, который позволяет повысить качество биотоплива путем очистки от минеральных примесей.

- Минеральная часть торфа и отрубей создает при сжигании существенные трудности, - отмечает научный сотрудник Инженерной школы энергетики ТПУ Роман Табакаев. - Зольность высушенного торфа превышает 20 процентов, что серьезно уменьшает теплоту его сгорания и снижает КПД котельной установки. Зольный остаток от сжигания отрубей спекается, образуя прочный шлаковый налет, ухудшающий теплопередачу и снижающий как КПД, так и эксплуатационный ресурс установки.

При помощи центрифуги и создаваемых в ней центробежных сил специалистам удалось разделить органо-минерализированную массу на две фракции. Одна из них, тяжелая, содержит в основном минералы, а другая близка к чистой органике.

Очищенное таким образом топливо может применяться на ТЭЦ с той же эффективностью, что и бурый уголь, а вот выбросы в атмосферу значительно снизятся. В свою очередь насыщенная минералами фракция тоже может быть полезна, например, при создании высокоэффективных углеродных сорбентов для очистки воды.