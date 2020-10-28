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28.10.2020 15:39
Рубрика: Общество

Томские ученые создали экологичную замену углю

Текст: Никита Зайков (Томск)

Специалисты Томского политехнического университета добились улучшения свойств биотоплива, способного стать экологически чистой заменой бурому углю. Как передает РИА Новости, альтернативу традиционному топливу, не уступающую ему в эффективности, удалось получить из торфа и отрубей.

Разработка органического топлива - перспективное направление альтернативной энергетики, важнейшей задачей которого стало снижение загрязнения окружающей среды. Томские ученые применили метод седиментационного разделения, который позволяет повысить качество биотоплива путем очистки от минеральных примесей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Минеральная часть торфа и отрубей создает при сжигании существенные трудности, - отмечает научный сотрудник Инженерной школы энергетики ТПУ Роман Табакаев. - Зольность высушенного торфа превышает 20 процентов, что серьезно уменьшает теплоту его сгорания и снижает КПД котельной установки. Зольный остаток от сжигания отрубей спекается, образуя прочный шлаковый налет, ухудшающий теплопередачу и снижающий как КПД, так и эксплуатационный ресурс установки.

При помощи центрифуги и создаваемых в ней центробежных сил специалистам удалось разделить органо-минерализированную массу на две фракции. Одна из них, тяжелая, содержит в основном минералы, а другая близка к чистой органике.

Очищенное таким образом топливо может применяться на ТЭЦ с той же эффективностью, что и бурый уголь, а вот выбросы в атмосферу значительно снизятся. В свою очередь насыщенная минералами фракция тоже может быть полезна, например, при создании высокоэффективных углеродных сорбентов для очистки воды.

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