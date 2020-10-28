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28.10.2020 06:03
Рубрика: Общество

По соседям с микрофоном

Зачем Мерлушкины перебрались из Москвы в Солонешное?
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 244(8298)
Жители райцентра Солонешное скоро увидят себя на местном канале в цикле передач "Беседа у соседа". Этот необычный проект появился благодаря инициативе семьи Мерлушкиных.
Тихо! Во дворе Мерлушкиных идет съемка. Фото: Предоставлено семьей Мерлушкиных Тихо! Во дворе Мерлушкиных идет съемка. Фото: Предоставлено семьей Мерлушкиных
Тихо! Во дворе Мерлушкиных идет съемка. Фото: Предоставлено семьей Мерлушкиных

Семь лет назад Вячеслав и Мария Мерлушкины переехали из Москвы в Солонешное - старинное село, расположенное в живописных предгорьях Алтайского края. У Мерлушкиных шестеро детей, сад-огород, коза, а еще - куча общественных забот, связанных с организацией фольклорных праздников, фестивалей народного творчества, обучающих семинаров и работы дома-музея "В гостях у бабушки". Все это делается на уважении к местной культуре и общинным традициям, которыми всегда славились эти места.

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- В столице мы не могли активно влиять на окружающую среду, а здесь можем. У нас высвободилась куча времени, потому что не занимаемся ерундой, присущей жителям мегаполиса, - отмечает Вячеслав Мерлушкин.

Многие считали, что пройдет несколько лет, и "понаехавшие" угомонятся, засосет их "деревенское болото", заест быт. Ничего подобного! Очередным проектом четы Мерлушкиных стала сельская мастерская социального видео "ProSelo.TV".

- В прошлом году мы победили в конкурсе Фонда Тимченко "Культурная мозаика малых городов и сел", - вспоминает Вячеслав. - Маша прошла специальное обучение, и мы в Солонешном запустили проект "ProSelo.TV". Сегодняшние проблемы требуют современного взгляда на них, и видеоконтент для этого очень хорошо подходит. Люди в наших сюжетах рассказывают о селе, в котором живут, о том, что здесь есть масса возможностей для бизнеса и личностного развития. На грант, полученный от фонда, удалось приобрести необходимое оборудование для видеосъемок и сшить нарядные этнографические костюмы для творческих коллективов в селах Топольное и Сибирячиха.

Сейчас Мерлушкины вместе с барнаульским экспертом по сельскому туризму Светланой Пантюхиной готовят цикл передач "Беседа у соседа". Уже отснят десяток интервью с переселенцами из города в деревню. Эти люди успешно адаптировались к сельской жизни, занимаются социально значимыми делами. Есть и сюжеты о коренных жителях алтайских деревень, старающихся сделать что-то полезное для других. Сюжеты можно будет увидеть на сайте "ProSelo.TV".

Фото: istock
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- Для ребятишек из Солонешенского мы проводим видеомастерские. Работали с ними профессионалы из Барнаула и Красноярска. Их труды не пропали даром - наши юные таланты стали лауреатами V Всероссийского фестиваля молодежного и семейного экранного творчества "Мультсемья 2020".

Пока мы разговариваем с Вячеславом и Марией, жизнь в их доме идет своим чередом. 12-летний Лева делает аудиоверсию книги "Волшебник страны Оз". Слава, которому в ноябре исполнится четырнадцать, вернулся с секции резьбы по дереву. Те, кто постарше, живут отдельно - Саша в Барнауле, Ульяна собирается в Крым, где нашла немало друзей и единомышленников. Дети у Мерлушкиных растут неравнодушными и активными.

Контакт

Сельская мастерская социального видео: https://www.proselo.tv/

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