В Барнауле подросток едва не сгорел на глазах друзей

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело после того, как в Барнауле 14-летний подросток получил сильные ожоги, играя с бензином и огнем.

Сейчас следователи выясняют, как бензин оказался на одежде пострадавшего и почему загорелся.

- Мальчик получил ожоги накануне вечером, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Он был в компании еще двух подростков недалеко от остановки общественного транспорта "Опытная станция Барнаула" в селе Лебяжье. У ребят была бутылка бензина. В какой-то момент легковоспламеняющейся жидкость оказалась на одежде пострадавшего и вспыхнула в результате неосторожного обращения с огнем. 14-летний подросток с ожогами 30 процентов тела был доставлен в больницу. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действий или бездействия родителей и сотрудников органов профилактики, где подростки уже состояли на учете.