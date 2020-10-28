Мэр областной столицы Руслан Болотов утвердил перечень участков автомобильных дорог, которые планируется отремонтировать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в грядущем году. Судя по перечню, Иркутск ожидают масштабные перемены.

В этом году в Иркутске шел масштабный ремонт дорог. На следующий год запланирован еще больший объем работ. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

В администрации города подчеркивают: будут приняты все меры, чтобы не повторилась ситуация этого года, когда из-за несогласованности действий подрядчиков областной центр встал в одну гигантскую пробку. Больше всего осложнила работу дорожников пандемия коронавирусной инфекции, вызвавшая большой дефицит рабочих и специалистов. Из-за этого выполнявшие работы фирмы вынуждены были постоянно перебрасывать технику и людей с объекта на объект, что негативно сказалось на сроках. Кроме того, часть контрактов, разыгранных в начале 2020 года, были заключены в нарушение антимонопольного законодательства с одним поставщиком.

- Сейчас по этому факту ведется разбирательство, в том числе и следственными органами, - прокомментировал Руслан Болотов. - В следующем году подобные ситуации будут исключены, потому что с 2021-го подрядчиков можно будет выбирать на конкурсной основе, а не по аукциону.

Как рассказала заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, специалисты уже начали работу по подготовке документов для получения софинансирования на ремонт дорог из вышестоящих бюджетов.

- На сегодняшний день администрация Иркутска подготовила, сформировала и передала в Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области заявку на ремонт 22 дорожных участков. Кроме того, муниципалитет уже подготовил проектную документацию на часть объектов 2021 года; контракты по ним будут отыграны в декабре 2020 года, это позволит начать ремонт в весенние месяцы. По оставшимся объектам заключен муниципальный контракт на проектирование. Аукцион по ним должен состояться в первом квартале 2021 года, - добавила Марина Цыренова.

Так, например, в Свердловском округе планируется отремонтировать улицы Шмидта и Профсоюзную. Кроме того, будет заменен верхний слой дорожного покрытия на Академическом мосту. Это необходимо, так как после сдачи в строй моста в 2013 году здесь не проводилось ни одного крупного ремонта.

Большие перемены ожидают и Ленинский округ. Там на улице Трактовой появится первая в Иркутске выделенная полоса для общественного транспорта. Как говорят в мэрии, обустройство "выделенки" - пилотный проект, который даст возможность даже в часы пик беспрепятственно двигаться муниципальным автобусам и маршруткам, ведь именно по этой магистрали, соединяющей округ с центром города, проходит один из самых интенсивных пассажиропотоков.

Также в 2021 году предусмотрен ремонт дороги, связывающей микрорайон Ново-Ленино и станцию Батарейная.

В Октябрьском районе планируется обновить окружную дорогу микрорайона Солнечный. Хорошая новость для горожан: помимо ремонта тротуаров и обустройства автобусных остановок проект предусматривает организацию здесь двухсторонней велосипедной дорожки.

Изменения коснутся и Правобережного округа - капитальной модернизации подвергнется улица Баррикад, также на ней расширят перекрестки.

Между тем

В 2020 году на территории Иркутска по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проходил ремонт 19 дорожных участков общей протяженностью более 23 километров.

Кстати

Кроме того, в 2021 году будут начаты работы на нескольких крупных инфраструктурных объектах. Это путепровод через железнодорожные пути на станции Батарейная и участок магистрали от съезда с Академического моста до дома № 107 по улице Верхняя Набережная - здесь пройдут капитальные ремонтные работы. Также намечена реконструкция участка дороги улиц Ушаковской и Карбышева.

Продолжится в следующем году и реконструкция путепровода по улице Джамбула. Ее первый этап начался этой осенью и должен завершиться в середине мая. По словам специалистов городской администрации, обновление путепроводу было жизненно необходимо, так как объект находится в аварийном состоянии и требует серьезных работ по ремонту бетонных конструкций.