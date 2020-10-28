В Красноярском крае завели дело после ДТП с микроавтобусом

По факту аварии в Шушенском районе Красноярского края с участием микроавтобуса, в котором пострадали 8 человек, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по региону.

Согласно информации полиции, ДТП произошло 27 октября на 498 километре федеральной трассы "Енисей". Микроавтобус Toyota Hiace, направлявшийся из Томска в сторону Кызыла, съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. За рулем находился 31-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и семь пассажиров. Шестеро с травмами различной степени тяжести были доставлены в Ермаковскую районную больницу, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По факту аварии МО МВД России "Шушенский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Если вина водителя опрокинувшегося автобуса будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы, пояснили в ГУ МВД по краю.