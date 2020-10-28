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28.10.2020 05:38
Рубрика: Общество

Не забыть родной язык

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 244(8298)
Первый в России учебник шорского языка "Шор тили", отвечающий федеральному государственному образовательному стандарту, издан в Кузбассе.

Шорцы - малочисленный коренной народ, большая часть представителей которого (10,6 тысячи из 17 тысяч человек) проживает на юге Кемеровской области. Но далеко не все потомки охотников, рыболовов, скотоводов и земледельцев Горной Шории владеют родным языком. Сегодня его преподают лишь факультативно в отдельных образовательных учреждениях Таштагольского, Междуреченского и Мысковского районов Кузбасса.

Фото: iStock
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Среди них - школа-интернат N16 поселка Ортон, куда в 2019 гуманитарная экспедиция "РГ" году доставила библиотеку, собранную читателями газеты. В поселке еще помнят времена, когда шорские дети поступали в первый класс, не зная ни слова по-русски. Сейчас все по-другому. Но директор школы-интерната Лариса Коноваленко отмечает, что юные шорцы тянутся к корням - с большим интересом изучают историю своего народа, разучивают песни, возрождают обряды и ставят на родном языке самодеятельные спектакли.

Идея переиздать шорский букварь (впервые он увидел свет в 1927 году) родилась полтора года назад. Над оформлением новой версии учебника для первого класса работала команда из пяти художников. Каждую иллюстрацию создавали вручную. Проект поддержала одна из угольных компаний, и в итоге букварь вышел в издательстве "Просвещение" тиражом в тысячу экземпляров. Вместе с дидактическим приложением "Веселая азбука. 100 заданий" и записанными новокузнецкими телевизионщиками видеоуроками шорского его передадут в школы южной части Кузбасса. А авторский коллектив уже готовится к созданию учебников для второго и последующих классов.

- Продолжается работа над включением шорского языка в обязательный учебный план. Педагоги, историки и лингвисты области разрабатывают программу преподавания, чтобы предоставить ее на утверждение в Министерство образования РФ, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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