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28.10.2020 06:37
Рубрика: Культура

Выдержали паузу

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 244(8298)
Сегодня после недельного перерыва начал работать Новосибирский академический молодежный театр "Глобус". Здесь приостановили показы спектаклей с 22 октября. При этом, как уточнила начальник отдела рекламы и связей с общественностью театра "Глобус" Екатерина Пель, все билеты действительны. Их можно будет использовать, как только работа возобновится.
К счастью для новосибирских любителей театра, вынужденная пауза оказалась недолгой. Фото: Татьяна Кравченко К счастью для новосибирских любителей театра, вынужденная пауза оказалась недолгой. Фото: Татьяна Кравченко
К счастью для новосибирских любителей театра, вынужденная пауза оказалась недолгой. Фото: Татьяна Кравченко

Театр вновь принимает зрителей, но запланированный на 4 ноября спектакль "Лисистрата" все-таки отложили - на 22 декабря.

Неделю назад об отмене всех спектаклей объявлял городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, где такое решение объяснили "обострением сезонных респираторных заболеваний". "Билеты на отмененные спектакли можно сдать до 28 декабря", - уточнили в кассе НГДТ.

Фото: Государственная филармония Кузбасса
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Но уже в минувшую субботу, 24 октября, театр открылся, и зрители смогли посмотреть спектакль "Шутки в глухомани". Кстати, это был уже 732-й показ нестареющего хита "афанасьевцев".

В "Красном факеле" из-за распространения коронавирусной инфекции и сезона ОРВИ опустили занавес еще 12 октября. Но в начале этой недели поступила радостная новость - со вторника, 27 октября, "Красный факел" возобновил свою деятельность с соблюдением всех мер безопасности, продиктованных эпидемиологической ситуацией.

Но есть и ложка дегтя - запланированный на 29 октября показ спектакля "Перемирие" не состоится. Зрителей просят сдать билеты по месту приобретения.

Руководители театров единодушно отмечают, насколько им тяжело было вновь делать вынужденный перерыв во встречах со зрителем. Ведь предыдущая пауза затянулась на полгода. К счастью, нынешняя вышла короткой.

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