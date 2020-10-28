В Новосибирске приземлился последний пассажирский рейс Ту-154

В среду в аэропорту Толмачево встал на прикол последний пассажирский Ту-154. Долгие годы на огромной территории нашей страны этот самолет был настоящим "русским связным". Он был одним из мощных кровеносных сосудов столь же мощного организма - отечественной гражданской авиации. Он был в парке практически любой крупной российской авиакомпании. Он летал везде и всюду, связывая страну воедино.

Вспомним: в сентябре авиационный мир попрощался с главным конструктором этой легендарной "тушки" - Александром Шенгардтом. Последним из когорты тех, кто создавал не просто замечательные крылатые машины, кто ковал нашу авиационную мощь. Совпадение? Мистика?.. С уходом Ту-154 и его создателя завершается целая эпоха отечественного гражданского самолетостроения.

Говорят, летают только красивые самолеты. Ту-154 был красивый, но что еще важнее - надежный. Он обладал отменной "живучестью". Авиакомпании полюбили машину, несмотря на споры из-за новинок в конструкции. А новинок действительно хватало. Так, здесь впервые в гражданской авиации была применена гидравлическая система управления. Тогда многие отнеслись к этому с недоверием, а теперь так управляются все самолеты. Главным плюсом машины была и аэродинамика, из-за чего она оказалась очень экономичной по топливу для своего времени. Впрочем, тогда на это не очень-то обращали внимание.

Регулярные полеты на Ту-154 открылись 9 февраля 1972 года рейсом Москва - Минеральные Воды. Это стало началом целой эпохи в развитии пассажирских авиаперевозок. Самолет выпускался на авиазаводе в Куйбышеве (Самаре) более сорока лет: свыше тысячи машин почти десяти модификаций! Есть цифра: в 1980 годах в эксплуатации постоянно находились 400-450 "сто пятьдесят четвертых". На них держалась практически половина объема гражданских воздушных перевозок. Выдающиеся по тому времени характеристики: скорость - до 950 км/ч, пассажировместимость - 150-180 человек, всепогодность и другие - надолго сделали машину главной воздушной "рабочей лошадкой".

Что теперь? По словам главы отраслевого портала "Авиа.ру" Романа Гусарова, Ту-154 - это среднемагистральный самолет такого же класса и размерности, что и самые популярные на сегодня самолеты, на которых мы летаем - Airbus A320 и Boeing 737. "Но советский самолет оказался настолько хорош и удачен по своей конструкции и по своим характеристикам, что западные самолеты аналогичного поколения давно ушли с рынка, а Ту-154 многие десятилетия возил пассажиров", - замечает эксперт.

Понятно, что у любого самолета-старожила когда-нибудь заканчивается срок летной службы. И на смену должен был прийти "молодой", и, как шутят авиаторы, "такой же красивый". Надеялись на Ту-204, который был создан в 1990-е годы. Самолет был очень хорош, когда задумывался: имел хорошие показатели по дальности и до определенной степени считался аналогом "Боинг-757". Должен был быть частью унифицированной системы, включающей средне- и дальнемагистральный самолет. Увы, этому лайнеру очень не повезло - он взлетел в тот момент, когда экономика России рухнула, и следом обвалились авиаперевозки.

1 января 1988 г. На аэродроме Центра гражданской авиации СЭВ в Ульяновске к очередному полету готовится один из экипажей самолета Ту-154. Фото: Юрий Белозеров / Фотохроника ТАСС

Серийность, поддержка эксплуатации, выпуск запчастей, логистика - все так осталось только на бумаге. "Вплоть до середины 2000-х, - говорит Роман Гусаров, - новые самолеты никто не покупал. - Потенциал Ту-204 не был реализован".

Создатель Ту-154 Александр Шенгардт был не только блестящим авиаконструктором. Был настоящим патриотом.

Он остро переживал за судьбу отечественной авиации, самолетостроения. Переживал за то, что наши гражданские самолеты могут быть вытеснены из мирового воздушного океана "боингами" и "эрбасами". Опасения оправдались: воздушные иномарки прочно прописались в российском небе.

Теперь российской заменой Ту-154 должен стать новый среднемагистральник МС-21. С ним российские авиаторы связывают огромные надежды. Внедрение инновационных решений должно обеспечить новейшему пассажирскому самолету наилучшие летно-технические характеристики среди собратьев своего класса. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация наращивает программу испытательных полетов новейшего пассажирского МС-21: участвуют уже четыре экспериментальных самолета. Два из них оборудованы пассажирскими кабинами на 163 и 211 мест соответственно.

Как рассказали в ОАК, испытательные полеты проводят как пилоты корпорации Иркут, так и совместные экипажи из пилотов ОАК и представителей центра сертификации. По мере отработки систем самолета, отказов выявляется все меньше и меньше. Надо сказать, что начиная с какого-то этапа, согласно программе испытаний, специально вводятся неисправности для оценки функционирования дублирующих систем.

Российской заменой Ту‐154 должен стать новый среднемагистральник МС‐21. С ним авиаторы связывают огромные надежды

По оценкам экспертов, в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. МС-21 успешно проходит летные сертификационные испытания по российским и европейским нормам.

Как не раз сообщалось, в 2021 году с конвейера должны сойти шесть МС-21-300. В 2022 году планируется поставить 12 машин, в 2023 году - 25, в 2025 году - уже 75.

Ну а в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации остаются еще несколько десятков Ту-154. Но они уже не пассажирские, принадлежат другим ведомствам.

Комментарий

Александр Явкин, заместитель генконструктора ТАНТК имени Г.М. Бериева (1990-2016 гг.), в прошлом главный конструктор Бе-200:

- Главная причина того, что российское гражданское авиастроение по занимаемой доле рынка сместилось на шестое место в мире после США, ЕС, Бразилии, Канады, КНР, записано в Протоколе заседания Совета по авиастроению коллегии ВПК от 19 февраля 2020 г. Суть: отставание России от других авиационных держав в темпах и качестве работ по совершенствованию нормативной правовой базы в области создания и сертификации гражданской авиатехники, в том числе в части ее гармонизации с действующими иностранными аналогами, препятствует эффективной разработке, изготовлению, сертификационным испытаниям и внедрению.

По каким документам создается и сертифицируется тот же наш новый самолет? Союз авиапроизводителей, запросивший компании, какими зарубежными нормативными документами они вынуждены пользоваться ввиду отсутствия отечественных, получил список почти в 500 документов. Все проблемы проектирования самолета проявляются на этапе летных испытаний, завершающихся получением сертификата типа. Первый полет самолета МС-21 состоялся 28 мая 2017 года. Летные испытания продолжаются уже более трех лет. Для сравнения: первый А320 сошел с конвейера окончательной сборки 14 февраля 1987 г. и совершил свой первый полет 22 февраля. Программа летных испытаний заняла 1200 часов на 530 полетах. Сертификат совместных авиационных властей Европы был выдан 26 февраля 1988 г., а первый А320 был доставлен Air France 28 марта 1988 г.

А350-900 выполнил первый полет 13 сентября 2013 года. Программа летных испытаний и сертификации, продолжавшаяся чуть более 14 месяцев и являющаяся рекордным показателем отрасли, включала в себя парк из пяти самолетов, налетавших более 2600 часов - с сертификатом типа, полученным от EASA и FAA в сентябре и ноябре 2014 года соответственно. Есть о чем задуматься.

Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по вопросам гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре:

- Это последний Ту-154, который выполнял регулярные пассажирские рейсы. Он остановлен в Новосибирске для принятия дальнейшего решения. Варианты какие? Например, продлить ему летный ресурс: может, его передадут в другое ведомство, где не придется возить пассажиров. Поэтому он ждет сейчас своего часа. Всего было построено почти тысяча самолетов Ту-154. Только вдумайтесь! И помимо нашей страны он летал еще в сорока странах мира. Ни один самолет в таком количестве и так долго не будет выпускаться просто так: это показатель его качества, удобства и безопасности.

Прощай, друг! Пилот Александр Лешкевич отлетал на Ту‐154 около 13 тысяч часов. И тоже уходит на пенсию. Фото: Сергей Долгодворов

Самый последний гражданский

Борт Ту-154 RA-85757 - "последний из могикан" - был выпущен в 1992 году, эксплуатировался авиакомпанией "АЛРОСА", на балансе которой стоял с 2002 года. Завершающим рейсом Ту-154 из города Мирный прилетел 141 пассажир.

Управляли Ту-154 пилоты 1-го класса Александр Лешкевич и Николай Ворошилов: на двоих - больше 28 тысяч часов налета. Опытнейшие профессионалы признают, Ту-154 - самолет уникальный, не капризный и очень надежный.

- Он очень легко управляется, - отмечает Александр Лешкевич. - Например, буквально одной ручкой, одним пальцем можно снимать нагрузку. Ему не нужна такая жесткость полосы, как большинству других самолетов. Он может сесть фактически на любую полосу. Из 18 тысяч часов налета на этом самолете я выполнил около 13 тысяч часов. Теперь тоже ухожу на пенсию, это был крайний мой полет. Какое-то время буду, конечно, грустить.

Бортпроводница Ирина Басева сопровождает полеты с 2008 года, и еще несколько лет назад на Ту-154 приходилось летать регулярно через каждые два-три дня. Но в последнее время самолет поднимался в воздух не чаще раза в неделю.

Этот самолет за 18 лет работы в Мирном выполнил 737 рейсов и перевез больше 160 тысяч пассажиров. Первоначально же он и вовсе летал в Иране. Затем несколько лет бороздил воздушное пространство Белоруссии. В нем 142 кресла экономкласса, но есть и восемь мест для пассажиров посолиднее, летающих в "бизнесе".

Не исключено, что он встанет на "вечный прикол" в местном Музее истории авиации. Там уже находится Ту-134, точно так же завершивший "гражданскую карьеру" в прошлом году.

Есть в музее и знаменитый Ту-154 "Ижма", получивший имя собственное после аварийной посадки на неработающей полосе в городке Республики Коми. Тогда, в 2010 году, командир экипажа Евгений Новоселов и пилот Андрей Ламанов спасли жизни 72 пассажиров, за что получили звание Героев России (эта история легла в сюжет одной из новелл фильма "Елки"). "Ижма" под управлением того же экипажа прибыла в Новосибирск в сентябре 2018 года, это был ее последний рейс, и встречать его собрались десятки горожан, без конца фотографировавшихся с героями.

Мнение

Валерий Кузнецов, эксперт по сертификации самолетов, экс-штурман Ту-154:

- Сегодня нишу среднемагистральных гражданских перелетов в стране почти полностью заняли Boeing и Airbus. И хотя российские авиакомпании закупают чаще всего уже "бывшие в употреблении" зарубежные самолеты, они все равно очень дороги в обслуживании. Ведь все ремонтные работы проводят только за рубежом, у нас в стране таких центров нет. Да и летный состав для иномарок тоже приходится готовить за границей.

Из отечественных самолетов на замену "тушки" пока пришел только Сухой Суперджет-100. Но у него дальность полетов и пассажировместимость несколько меньше. Поэтому все надежды отечественной гражданской авиации теперь связаны с новым российским среднемагистральным самолетом МС-21, разработанным в Иркутске. Сейчас его дорабатывают с тем, чтобы уйти от импортных комплектующих и все детали, включая и двигатель, производить в России.

Подготовила Татьяна Кузнецова