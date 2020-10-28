В Новосибирске выполнен план 2020 года по ремонту и реконструкции дорог

В этом году в Новосибирске на ремонт и реконструкцию городских дорог направлено 1,75 миллиарда рублей. Средства выделены по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) и муниципальной программе "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска".

В первом случае финансирование составило 1,5 миллиарда рублей - на эти средства отремонтированы одиннадцать объектов. На деньги городского бюджета, а это 192,5 миллиона рублей, обновлено еще тридцать участков дорог.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила почти 45 километров.

Об итогах реализации нацпроекта "БКАД" и муниципальной программы шла речь на совещании в мэрии под руководством мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Участие в нем приняли министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, руководители профильных департаментов мэрии, подрядных организаций.

- У дорожного строительства своя специфика - короткий период работы. За летние месяцы надо соблюсти графики и обеспечить качество ремонта. С каждым годом площадь ремонтируемых участков увеличивается, и важно, чтобы каждый сданный объект служил долгие годы и был эффект от вложенных денег, - сказал Анатолий Локоть, открывая совещание.

Выступая с основным докладом, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов отметил, что 2020 год был нестандартным для дорожной отрасли. Изначально в январе из федерального бюджета в рамках нацпроекта в Новосибирск поступили 1,12 миллиарда рублей. Затем были выделены дополнительные средства из федерального бюджета, добавлены ассигнования из городской казны, в результате чего пришлось перестраивать работу с подрядными организациями, увеличивать объемы работ и включать в график ремонта этого года объекты, запланированные на следующий год.

В результате за 2019-2020 годы удалось привести в нормативное состояние одну из центральных транспортных артерий города, которая объединяет улицы Владимировскую, Фабричную, Большевистскую и Бердское шоссе вплоть до границы города в южном направлении.

На пяти объектах по нацпроекту проведен комплексный ремонт, на трех - капремонт, еще три участка реконструированы.

Одним из значимых объектов муниципальной программы стала улица Советская - дорога отремонтирована на всем протяжении (3,2 километра) с перекрестками и примыканиями. На это направлено почти 37 миллионов рублей.

- Много споров и нареканий от жителей города поступало во время ремонта проспекта Строителей в Советском районе. Считаю, что после реконструкции нам удалось "развязать" пробку на выезде из Академгородка. На улицах Большая и Станционная, к сожалению, пробка не убрана, но часть проблем с обновлением трассы решена. Улица Кедровая расширена до четырех полос, ликвидировано узкое горлышко на Гусинобродском шоссе, - отметил Роман Дронов.

При ремонте автомобильных дорог в этом году подрядные организации столкнулись с рядом проблем. Это и нехватка рабочих, вызванная пандемией коронавируса, и простой из-за отсутствия материалов - по той же причине. На многих объектах пришлось решать вопросы с переносом инженерных сетей.

Фото: Татьяна Кравченко

- Есть замечания к подрядчикам, к качеству проводимых работ, - продолжил Анатолий Локоть. - Это и открытые люки во время ремонта, развешанные на столбах провода. На отремонтированном Красном проспекте - колея на месте стыковок. Но ведь есть технологии, которые позволяют делать полотно единым. Волна жалоб касается люков, которые вываливаются чуть ли не сразу после ремонта дорог. В городе есть опыт применения новой технологии при установке люков, колодцев. Надо его изучить.

Глава города призвал уже сейчас начать планировать работы на следующий год. Так, в 2021 году продолжится реконструкция улицы Кедровой (второй этап), участка от Станционной до Колыванского кольца. Начнутся работы на улицах Хилокской и Волочаевской, Сибиряков-Гвардейцев, которая находится в плачевном состоянии.

- Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволяет нам систематически каждый год приводить в нормативное состояние дороги Новосибирска. Пусть не в тех объемах, каких хотелось, но за три года мы полностью отремонтировали Красный проспект, даже реконструировали некоторые участки. За два года привели в нормативное состояние большой участок, который протянулся почти через весь Новосибирск - от улицы Сухарной до выезда из города в сторону Бердска - это 27 километров. В этом году мы получили возможность отремонтировать больше дорог, чем в прошлом, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города и министр Анатолий Костылевский поблагодарили руководителей и работников подрядных организаций за выполнение плана 2020 года пот нацпроекту.

- Пожелание одно - чтобы обновленные объекты в городе оставались такими на долгие годы. Немаловажная задача - содержание дорог, - сказал Костылевский.

Справка "РГ"

В результате дополнительного финансирования по нацпроекту "БКАД" продлены участки ремонта на ряде объектов, таких как: улица Большевистская в районе карьера "Борок" и на перекрестке с ул. Добролюбова, перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей, перекрестке улиц Владимировской и Сухарной. Подрядные организации в этом году приступили к новым этапам реконструкции улиц Кедровой и 2-й Станционной (по плану работы должны были начаться в следующем году). Также удалось полностью завершить ремонт на трех объектах, которые планировалось сдать в следующем году - на ул. Владимировской и двух участках Бердского шоссе (участки от Матвеевки до поселка РМЗ и от проспекта Строителей до границы города).