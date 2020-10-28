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28.10.2020 03:35

Рокфор из Русской Поляны

Фонд поддержки предпринимателей помогает жителям Омской области открывать новые производства
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 244(8298)
Сыры сельского кооператива "Фазенда" получили две золотые медали на Всероссийском форуме "Агро-2020". Эксперты, поставив высшие баллы омской молочной продукции, были крайне удивлены, узнав, что производство создано совсем недавно.
Ирина Жучкова: Сельские кооператоры могут рассчитывать и на полное сопровождение проекта вплоть до получения гранта. Фото: Центр "Мой бизнес" Ирина Жучкова: Сельские кооператоры могут рассчитывать и на полное сопровождение проекта вплоть до получения гранта. Фото: Центр "Мой бизнес"
Ирина Жучкова: Сельские кооператоры могут рассчитывать и на полное сопровождение проекта вплоть до получения гранта. Фото: Центр "Мой бизнес"

- У нас были отличные учителя, - улыбался в ответ на такую реакцию руководитель проекта Владимир Карапетян.

История создания кооператива началась полтора года назад, когда в Омский центр оказания услуг "Мой бизнес" обратилась инициативная группа из Русско-Полянского района. Молодые сельские фермеры признались, что разводить крупный рогатый скот и сдавать молоко поодиночке им уже и неинтересно, и нерентабельно. Появилось желание поставить на поток производство качественных продуктов, достойных не только сельских, но и городских прилавков. Сделанных, конечно же, из качественного молока собственного производства.

Инициаторы идеи понимали, что в одиночку справиться с амбициозной задачей будет довольно сложно. Поэтому обратились за поддержкой в Центр компетенций в сфере сельского хозяйства, входящий в структуру Омского центра "Мой бизнес".

- Сомнений, к кому обращаться, не было. Не так давно я уже пользовался услугами центра, где меня не только подробно проконсультировали по всем вопросам на тему "как начать дело с нуля", но и помогли подготовить проект стартапа, и даже выиграть грант в размере трех миллионов рублей на создание молочной фермы, - отмечает предприниматель из Русской Поляны Владимир Карапетян. - И теперь, когда уже есть первый опыт работы на рынке, возникла потребность двигаться дальше, сделать что-то более существенное. И я уже точно знал, куда идти.

На Всероссийском форуме "Агро-2020" сыры кооператива "Фазенда" были удостоены высших наград. Фото: Центр "Мой бизнес"

- Идея нам показалась очень интересной, мы подробно все обсудили. Рассказали, как организовать кооператив, обратиться за государственной поддержкой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - пояснила начальник центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и фермерства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Ирина Жучкова. - Мы объяснили условия участия в конкурсном отборе, помогли с разработкой бизнес-плана и подготовкой пакета документов.

Уже в мае текущего года Владимир Карапетян подал документы на государственную регистрацию потребительского перерабатывающего сбытового кооператива "Фазенда". Вскоре выиграл грант на развитие материально-технической базы. Сумма господдержки составила двадцать миллионов рублей (шестьдесят процентов от общих затрат). И приобрел современную молочную линию.

Кооператив объединил семь фермерских и личных подсобных хозяйств. И дело пошло. Общими силами предприниматели сначала организовали сбор сырья в десятке поселков, наладили переработку молока. Затем взялись за производство сыров. И не только традиционных, но и деликатесных. Чтобы поставить процесс на "профессиональные рельсы", пригласили опытного технолога-сыродела из Армении. И очень скоро спрос на новые молочные продукты начал расти.

- Чтобы поддержать перспективный кооператив, мы предложили предпринимателям поучаствовать в крупной сельскохозяйственной выставке "Агро-2020" в Челябинске и показать свою продукцию всей стране. Они откликнулись на наше предложение с большим энтузиазмом, - отмечает Ирина Жучкова. - При содействии Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства поездка состоялась. Благодаря отменному качеству продукцию кооператива "Фазенда" высоко оценили эксперты-дегустаторы. И отметили сразу двумя золотыми медалями - за сыр с голубой плесенью "Рокфор" и сыр "Сельский с плесенью".

Сейчас в ассортименте сельского кооператива - целая линейка сыров, в том числе три вида рокфора (с голубой, зеленой и белой плесенью) плюс традиционные натуральные продукты: молоко, сметана, ряженка, сливочное масло, творог и другие виды кисломолочной продукции. Тем временем на предприятии уже строят новые планы.

- Планируем создать сеть сельских мобильных пунктов по доставке готовой продукции на территории Омска и Омской области, - отмечает Владимир Карапетян. - Думаю, что с такими помощниками как в центре "Мой бизнес" у нас все получится.

В этом году господдержку в регионе получили 25 начинающих фермеров, 17 аграрных стартапов, шесть семейных ферм и два кооператива. Деньги, которые государству возвращать не надо, авторы проектов вкладывают в покупку сельскохозяйственных животных, птицы и пчел. Гранты помогают им приобрести земельные участки, инвентарь, технику, строить или реконструировать молочные фермы, перерабатывающие цеха и другие объекты.

Региону вложения в малый бизнес тоже выгодны.

- В настоящее время в Омской области зарегистрировано 65 тысяч предпринимателей. Из них более девяти тысяч - начинающие бизнесмены, "выживаемость" которых на рынке превышает семьдесят процентов, - сообщил замминистра экономики Денис Кушнер. - И каждый вложенный рубль возвращает в бюджет два с половиной - три рубля в виде налогов.

Справка

Многофункциональный центр "Мой бизнес" оказывает поддержку как начинающим, так и состоявшимся предпринимателям. Здесь в режиме одного окна работают Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования, Центр компетенций в сфере сельского хозяйства, Центр поддержки экспорта, ИТ-парк, Бизнес-инкубатор и Гарантийный фонд.

Специалисты центра помогут предпринимателям составить бизнес-план, подготовить налоговые отчеты, проконсультируют по правовым и финансовым вопросам. В зоне доступа - и выгодные займы, и конкурсы на получение грантов. Кооператоры могут рассчитывать на полное сопровождение проекта, вплоть до получения гранта. При необходимости их также научат рационально и эффективно расходовать денежные средства и субсидии. В ближайшее время Центр компетенций в сфере сельского хозяйства планирует открыть курсы бухгалтерского учета.

Важно

Центр "Мой бизнес" - это:

• Государственные услуги для предпринимателей,

• Поддержка фермерства,

• Льготные займы,

• Поручительства,

• Юридические консультации,

• Тренинги и мастер-классы,

• Сертификация производства,

• Выход на экспорт,

• Участие в выставках.

Подробно на сайте МОЙБИЗНЕС-55.РФ.

Телефон горячей линии для предпринимателей, желающих получить консультацию или найти решение проблемы:

8 (800) 201-95-87,

Омск, проспект Комарова, 21/1.

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